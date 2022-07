Au salon de l'immobilier, la manifestation vire à la discussion entre militants et professionnels

Venus manifester contre la spéculation immobilière et foncière, les militants du collectif Ostia ont pu exposer leurs griefs aux professionnels de l'immobilier, qui leur ont pour certains répondu en direct pour échanger leurs points de vue et proposer des terrains d'entente.

La route est encore longue, mais manifestants et professionnels de l'immobilier ont pu nouer le dialogue ce vendredi au salon de l'immobilier neuf d'Anglet. À l'appel du collectif Ostia, réseau de mobilisation citoyenne en faveur de la terre et du droit au logement, une vingtaine de militants se sont rendus à l'espace Océan, où se tient le salon jusqu'à ce dimanche pour dénoncer la spéculation foncière et immobilière au Pays Basque. Invités à se rendre à l'intérieur et à engager le dialogue, ils ont pu exposer leurs griefs aux exposants, qui pour certains leur ont donné la réplique.

Une mobilisation contre l'immobilier neuf, alors que selon les militants "il y a suffisamment d'habitation au Pays Basque pour s'épargner d'en construire de nouvelles", qui intervient un jour seulement après une action au Boucau en faveur d'un couple menacé de quitter son logement.

"Il manque les promoteurs"

Malgré les bonnes volontés de part et d'autre, certains n'ont pas pris part au débat. "Nous aurions voulu entendre ce que les promoteurs avaient à nous dire" regrette Mathilde, du collectif Ostia. "C'est difficile de leur en vouloir, le salon n'est pas un espace de discussion, ceux qui représentaient les promoteurs étaient de simple salariés, qui n'avaient pas l'aval de leur hiérarchie pour s'exprimer" contre-attaque Nahima, courtière et fondatrice de Slowfin, courtier engagé pour le climat. "C'est bien d'avoir eu cette discussion, mais je regrette que les seuls qui aient parlé soient nos interlocuteurs habituels, notamment les bailleurs sociaux" avance Mathias, lui aussi membre du collectif Ostia.

"On avance un peu"

Les militants ont investi le salon de l'immobilier pour faire entendre leurs revendications © Radio France - Rémy Doutre

Malgré la frustration des manifestants, qui ont néanmoins pu faire entendre leurs revendications directement à ceux qu'ils jugent responsables de la situation, du côté de salon Nahima se félicite de l'échange. "On a pu présenter de nouvelles initiatives, montre que nos métiers changent, et avec eux nos préoccupations. Nous entendre pour un habitat durable et accessible pour tous n'est pas impossible, il faut juste réussir à se réunir autour de la table." Rien n'a été évidemment décidé, mais au moins l'échange aura eu le mérite d'exister entre deux camps jusqu'alors plutôt hermétiques l'un avec l'autre.