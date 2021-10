Au salon du mariage de Bressuire, on se projette de nouveau après le Covid-19

La situation sanitaire s'améliore dans le Poitou et partout en France. La vie reprend un cours plus normal. Les salons sont de retour, comme celui du mariage à Bressuire, au Bocapole ce week-end. La pandémie de Covid-19 reste dans les têtes, mais à la question "est-ce que c'est fini ?", les professionnels du secteur comme les futurs mariés espèrent la même réponse que devant le maire : oui. Ils agissent en tout cas dans cette optique.

Des professionnels heureux

Sophie et Thierry sont devant le stand d'une bijouterie. Ils viennent de choisir leurs alliances. "En or blanc, la même", décrit Sophie, tout sourire et en regardant amoureusement Thierry. Ils n'avaient pas prévu d'acheter les bagues maintenant, leur mariage est pour mai prochain. Ce salon est une belle aide pour tout préparer. "Ça donne des idées de décoration. On a pris contact avec un traiteur, donc ça donne vraiment une perspective sur le choix, les tarifs", assure la future mariée. L'autre point positif de rencontrer les professionnels : affiner les choix, surtout pour le gâteau. "On était parti sur une idée bien précise avec des goûts bien précis", raconte Florian. "Après avoir échangé avec le professionnel, on s'est rendu compte que finalement ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait", ajoute-t-il. Marie-Anna note le côté pratique de tout avoir au même endroit.

Pour les commerçants, revoir les clients, recommencer les salons fait le plus grand bien. "On revit tout simplement, 15 mois à l'arrêt, c'était quand même un peu compliqué", estime Sandrine. Elle travaille chez le Dussart traiteur à Bressuire. Les clients, en plus font de plus en plus de projet, et c'est bon pour le commerce. "2022 est très très bien remplie. 2023, on commence à avoir des demandes. 2024 aussi", déroule-t-elle. Pour Adeline, vendeuse dans une boutique de robe de mariée, après deux ans de frustration, les futurs époux sont prêts à dépenser un peu plus pour faire une belle réception. Ce constat est partagé dans tous les stands du salon.