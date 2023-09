Au Secours populaire de Côte-d'Or, "on se débat pour essayer de trouver des solutions"

Avec l'augmentation des prix, notamment de produits alimentaires, les associations caritatives sont en difficulté en cette rentrée 2023. Après l'appel à l'aide des Restos du Cœur, obligés de réduire le nombre de bénéficiaires , alors que leur nombre grandi, le Secours populaire de Côte-d'Or cherche lui aussi des solutions pour faire face à cet afflux. L'association a organisé pour cela ce dimanche 24 septembre son premier vide-greniers, devant les locaux, rue de la Brot à Dijon. L'argent récoltée pour la location des emplacements rejoindra les caisses de l'organisme. Pour cette première édition, une quinzaine d'exposants étaient présents, un bilan plutôt décevant pour les bénévoles.

"On se débat pour essayer de trouver des solutions"

Rien n'a changé ou presque depuis la rentrée : les listes de bénéficiaires s'agrandissent toujours, les prix restent élevés. Le Secours populaire de Côte-d'Or peine donc à récolter les dons nécessaires pour s'occuper des familles. Pour renflouer les caisses, les bénévoles cherchent des idées d'évènements comme ce premier vide-greniers dijonnais, une sorte de dernier recours, explique Sylviane Cornemillot, bénévole et directrice des ressources humaines du Secours Populaire de Côte-d'Or : "c'est désolant, on se débat dans tous les sens pour essayer de trouver des solutions". D'autant que ce type de manifestation demande des bénévoles, le Secours populaire en manque également. "Les garçons sont venus à 5h30 pour mettre en place, installer, précise Sylviane. Il faut trouver des personnes pour travailler." Des efforts pas vraiment récompensés puisque seulement une quinzaine d'exposants ont répondu présents, trop peu pour la bénévole.

Parmi les exposants, il y a Alain Delangre. Cet apiculteurs profite des vide-greniers pour vendre son miel, il en fait plusieurs en une journée, mais a choisi celui du Secours populaire pour soutenir l'association : "on a tellement besoin aujourd'hui d'aider les gens, admet-il. J'ai préféré venir ici, plutôt que dans un grand vide-greniers comme celui du quartier des Bourroches." Côté chineurs, on est ravie aussi de pouvoir se faire plaisir pour la bonne cause, explique Véronique, une habituée des vide-greniers et autres brocantes : "on s'est dit qu'on allait venir pour ça. J'ai déjà repéré quelques trucs, sourit-elle*, d'abord je fais le tour, et après, on y va."* Le Secours populaire proposait également une buvette, dont la recette sera aussi reversée à l'association.

L'association en difficulté malgré une vague de générosité

Après l'appel des Restos du Cœur début septembre, une vague de générosité s'est faite sentir, y compris au Secours populaire se souvient Sylviane Cornemillot : "les gens répondent, mais ils répondent à la hauteur de leurs moyens ! Ils ont aussi leurs problèmes à gérer. Mais ils sont généreux", reconnait-elle. En effet, tout le monde est impacté par l'augmentation des prix, y compris les donateurs. "C'est la rentrée scolaire, même pour une famille disons normale, avec deux ou trois enfants, ça creuse dans le budget", explique la bénévole. L'association a donc plus que jamais besoin de dons , aussi modestes soient-ils, mais aussi de bras car les bénévoles manquent également.

