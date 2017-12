Semnoz, Viuz-la-Chiésaz, France

Après trois saisons délicates faute de froid ou faute de neige, cette fois l'hiver s'invite en grand dans la station du Semnoz ,située entre 1450 mètres et 1 704 mètres d'altitude au sommet des pistes : un mètre de neige sur les pistes avec les dernières chutes. Le domaine nordique et le domaine de ski alpin ont ouvert depuis le 02 décembre les week-end et le mercredi. Une aubaine pour les 150 emplois directs du site que ce soit aux remontées mécaniques, dans les restaurants et à la location du matériel.

"C'est la première fois que je viens. Là, c'est un peu tôt dans la saison et c'est super" Gwen, habitant d'Annecy

"ça fait deux, trois ans qu'on attendait une bonne saison avec neige abondante. C'est magnifique." Gabriel Bibollet, directeur de la station