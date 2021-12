Au siège de TotalEnergies, le télétravail fait partie des murs

On imagine toujours un open space comme étant un espace de travail forcément bruyant. Mais ce vendredi matin, au 47ème étage de la tour Coupole, l'un des trois sites de TotalEnergies à la Défense, cet open space qui regroupe d'habitude le service des ressources humaines est quasiment vide. Depuis vendredi dernier, moins d'une semaine après les annonces de Jean Castex qui préconisait pour les entreprises d'imposer le télétravail au moins 3 jours par semaine, le groupe pétrolier a pris les devants en proposant à ses salariés d'être en télétravail sans limite de jour. "Avec l'accord du manager. C'est du bon sens", explique Stéphanie Dezaunay, attachée de presse chez TotalEnergies.

Le restaurant d'entreprise est également totalement vide © Radio France - Florent Vautier

Dans cette tour Coupole où travaille 3500 personnes (6000 au total sur les 3 sites de la Défense), tout est fait pour que les salariés ne se regroupent pas. La cantine est totalement fermée. "Il n'est possible de manger qu'en click and collect", décrit Florence Martin-Textier, cheffe du département vie sur site. "On veut éviter les contacts sans masque." Toutes les formations et les séminaires en présentiel ont été suspendus, ainsi que les moments de convivialité, comme les pots de départ.

Objectif : éviter les clusters

Un télétravail très sollicité par les salariés et qui est pertinent d'un point de vue médical selon Olivier Gauron, le chef du service de santé au travail : "Cela évite les clusters." Un suivi médical des salariés est maintenu, avec des téléconsultations possibles. Les salariés qui le souhaitent peuvent également se faire vacciner au sein même de l'entreprise. Et la demande de dose est si forte que le vaccinodrome situé au sous sol de la tour Coupole, qui avait fermé il y a quelques mois, va rouvrir ce lundi, avec près de 150 rendez-vous par jour uniquement réservé aux salariés de TotalEnergies.