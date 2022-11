Au stand de sapins de Feytiat, la saison des arbres de noël est déjà lancée

Les sapins de Noël sont une tradition pour beaucoup. Ils sont partout : dans les grandes surfaces, dans les jardineries, mais aussi chez les producteurs locaux. Le producteur Philippe Bellot va chercher ses sapins à Saint-Paul et Aureuil en Haute-Vienne et à Saint Hippolyte en Charente Maritime, et les revend notamment dans le quartier de Crézin à Feytiat. Il a ouvert son stand ce jeudi 24 novembre, et les clients répondent déjà présent.

Augmentation du prix du sapin

Parmi eux : Lionel. À chaque Noël, le sapin est obligatoire. Même si cette année, il faut débourser un petit peu plus. "C'est vrai que c'est un tout petit peu plus cher. On a pris un grand sapin, parce qu'on fait Noël à la maison, pour 40 €, et le pied à 10 €" calcule le père de famille.

Le prix du sapin a augmenté de 10% au stand du quartier de Crézin. "En moyenne, un sapin de deux mètres, on le vend 34,90 €. L'année dernière, on était à 32,90 € . Cela fait 2 ou 3 € de plus par sapin" commente le producteur.

Il y aura des sapins pour tout le monde

L'augmentation des prix ne décourage pas ceux qui se déplacent au stand, dans le froid, en ce dimanche matin. Colette le fait surtout pour ses trois petits enfants. "C'est le Noël des enfants, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire en fin d'année. Moi, je ne regarde pas le prix du sapin de Noël, au contraire" explique-t-elle.

Moins d'épines à cause de la sécheresse

"Il y aura des sapins pour tout le monde", assure Philippe Bellot. La seule inquiétude du producteur, c'est leur longévité, à cause de la sécheresse. "Ils n'ont pas eu d'eau pendant quatre mois, ils ont souffert. On espère qu'on ne va pas avoir de problème d'épines. Ils risquent de les perdre plus vite que les autres années" prévient Philippe Bellot.

Il reste optimiste : malgré la crise, les clients répondent déjà présent. "C'est le rituel, le sapin de Noël. Les clients veulent le sapin. Moi, je pense que ce sera une très bonne saison" conclue le producteur.