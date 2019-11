Au Teil, la situation est catastrophique pour les commerçants

Le Teil, France

Une semaine après le tremblement de terre qui a touché le Teil, les expertises des bâtiments continuent. D'après la préfecture, 1000 bâtiment ont été examinés en une semaine.

D'après la mairie, il en reste plus de 1000 à expertiser, dont les locaux des commerçants. "La situation est catastrophique", estime Catherine Chaudet, la président de l'association des commerçants Cap Le Teil. 80% des commerces sont aujourd'hui fermés.

Une cellule d'aide pour les commerçants a été mise en place par l'intercommunalité dédiée spécifiquement aux commerçants. "Elle permet d'accompagner les commerçants, de leur expliquer les démarches à réaliser auprès des impôts, des chambres des métiers et de l'artisanat pour mobiliser des fonds de solidarité" explique Marie-Pierre Méo, chargée de mission commerce-artisanat à la communauté de commune Ardèche Rhône Coiron.

Des magasins commencent à rouvrir

Certains commerçants ne peuvent toujours pas rouvrir leurs boutiques. Les pompiers, les experts des assurances ou ceux mandatés par la mairie ne sont pas toujours pas passé. Comme dans la boulangerie de Catherine, dans le quartier de Mélas, très touché par le séisme. "L'inquiétude, c'est que l'expert des assurances n'est pas toujours passés. On attend et quand on sait pas, c'est dur. J'espère qu'on pourra continuer, souffle Catherine. J'ai pas encore l'âge de la retraite."

Certains ont pu rouvrir ce mardi après-midi., comme Marie-Claude. Mais la situation n'est pas plus simple. "J'espère que les clients joueront le jeu de venir en centre-ville explique la commerçante. Je suis obligée de vendre ma marchandise, j'ai tout mis à 50%."

Catherine Chaudet, la présidente de Cap le Teil espère que les aides seront débloquées rapidement. "Mais de toutes façons, on perdra tous de l'argent dans ce drame. Et certains ne pourront jamais tenir. Jamais."