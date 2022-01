Au travail, à la maison de campagne : les astuces des Toulousains pour vider leurs poubelles pendant la grève

La grève des éboueurs toulousains dure depuis le 15 décembre. Elle va entrer dans sa cinquième semaine mercredi prochain. Les négociations de la semaine dernière avec la métropole n'ont rien donné et pendant ce temps, les poubelles s'entassent. Dans certaines rues, la benne n'est pas passé depuis plus de huit jours.

Partir en week-end avec ses poubelles dans le coffre

A Toulouse, Mireille est épargnée pour l'instant. Dans sa rue, la benne passe régulièrement. Ce qui n'est pas le cas pour ses enfants, qui ont eux-mêmes des enfants et qui croulent sous les sacs poubelles. Elle leur a proposé de venir faire des aller-retour pour les déposer chez elle. "C'est la débrouille", s'amuse Mireille, qui soutient les éboueurs. Sa sœur a trouvé une autre solution. Elle est partie en week-end dans les Hautes-Pyrénées "avec toutes ses poubelles dans le coffre, pour aller les vider là-bas". Une astuce partagée par Jean-Luc, qui doit se rendre toutes les semaines à la campagne pour raisons personnelles :"Je demande à des gens que je connais si je peux mettre mes poubelles dans leur conteneurs".

Quelques rues plus loin, la benne n'est pas passé depuis près d'une semaine. Les conteneurs débordent et les tas de sacs font près d'1,50 m de haut. "Je continue à descendre mes poubelles", explique Christine, "mais _je fais des sacs bien solides et bien serrés"_. Ses voisins "qui sont assez soigneux", font pareil. Ce qui n'est pas le cas de la résidence d'à côté, où "c'est dégueulasse, ils étalent tout n'importe comment". Son voisin Laurent a donc décidé de garder ses poubelles chez lui sur son balcon "pour ne pas attirer les rats".

Amener ses déchets au travail

Thibaut habite lui aussi dans une rue dont les trottoirs sont envahis par les sacs poubelles. Depuis qu'il est rentré des vacances de Noël, il a réussi à ne pas changer son sac poubelle. Il achète tout en vrac et limite les emballages : "ça donne envie d'aller plus loin et de faire plus pour limiter les déchets". Et en dernier recours, il apporte son sac poubelle au travail, dans une zone moins dense, où il reste encore de la place dans les bennes à ordures.