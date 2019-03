Au Triadou, le pain c'est 24h/24 7j/7

Le Triadou, France

Après les distributeurs automatiques de boissons, voici venu le quatrième distributeur de pain de l’Hérault, installé au Triadou, commune de 400 habitants près du Pic Saint-Loup. Il est alimenté tous les jours par Sandra Leroy, boulangère pâtissière à "Ma Mie Lou", aux Matelles situé à 4 km du Triadou. La grosse machine rouge de la marque "distribpain" est installée sur le parking du village, juste à côté de la mairie. Elle propose plusieurs types de pain frais, allant de la baguette classique, aux viennoiseries, en passant par le pain sans gluten pour ceux qui le commandent.

Le distributeur est constamment réalimenté dès qu'il se vide grâce à des alertes que reçoit directement Sandra Leroy sur son téléphone, " Il est rechargé dès 7h du matin et après ça me bippe sur mon portable quand le distributeur commence à être vide". Les baguettes de pain sont ainsi disponibles tout au long de la journée, mais également toute la semaine au même prix que dans la boulangerie des Matelles et comme si elles sortaient du four.

"Ça dépanne et ça crée du lien social"

Les villageois, qui jusqu'ici étaient obligés de faire plusieurs kilomètres pour acheter leurs baguettes, sont comblés par ce distributeur. "ça nous dépanne bien" explique une des habitantes. " ça nous évite de prendre la voiture pour courir après une baguette de pain, donc c'est très sympa on est bien contents". Mais bien plus que de dépanner, cela crée des rencontres là où les villageois ne se croisaient plus. "ça met un peu de vie dans le village, on croise un peu des gens que l'on ne voit pas trop donc c'est bien" insiste une autre habitante de la commune.

Plus de 50 baguettes et viennoiseries écoulées chaque jour

Sandra Leroy, la boulangère est comblée par les retombées positives de ce distributeur de pain. En effet ce sont plus de 50 baguettes et viennoiseries écoulées chaque jour en plus de celles vendues dans sa boulangerie. L’accueil de ce distributeur de pain a tellement été positif que Sandra Leroy envisage d'installer un autre distributeur dans son propre village des Matelles pour les jours où sa boulangerie "Ma Mie Lou" est fermée.

L'idée viendrait du Nord de la France où les distributeurs de pain semblent "pousser" un peu partout. On compte déjà cinq distributeurs de pain dans l'Hérault : trois aux alentours de Clermont L'Herault, alimentés par la boulangerie "Aux délices de Neffiés", un à Saussan et un au Triadou. "En Occitanie cela arrive tout doucement" explique Sandra Leroy, "c'est plus connu dans les régions du Nord, donc ça arrive peu à peu dans nos régions et ce n'est que du positif".

