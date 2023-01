Au tribunal de commerce de Nantes, +40% pour les défaillances d'entreprises en 2022

Les explications sont sensiblement les mêmes qu'au niveau national. Cependant la Loire-Atlantique s'en sort mieux. En 2022, le tribunal de commerce de Nantes -qui couvre la quasi totalité du département- a enregistré 483 procédures collectives : des procédures de sauvegarde, des redressements, des liquidations judiciaires. C'est 40% de plus que sur 2021. Au niveau national, c'est en hausse de 50%.

Remboursements des PGE, factures énergie, soucis de recrutement

Une hausse importante qui s'explique par les remboursements des prêts garantis par l'Etat, accordés pour faire face aux restrictions covid, mais aussi les factures énergie qui s'envolent. "Il y a aussi les soucis de recrutement que rencontrent depuis plus d'une année certains chefs d'entreprise et qui les empêchent de prendre certains marchés qu'on leur propose", précise Loïc Belleil, président du tribunal de commerce de Nantes.

Ces entreprises en difficulté, ce sont principalement des TPE. Essentiellement dans le commerce, suivi du bâtiment-travaux publics puis de l'hôtellerie-restauration. Avant Covid, on retrouvait surtout des entreprises du BTP, mais au tribunal de commerce, on explique ce changement par le nombre important de créations de commerces il y a 4-5 ans avec des affaires qui n'ont pas tenu le choc. "Il y a aussi le contexte local, avec des manifestations certains samedis à Nantes qui ont fragilisé un peu plus des affaires", souffle un juge du tribunal de commerce.

2022 meilleure cependant que 2019, année d'avant Covid

Ces 483 défaillances d'entreprises doivent cependant être relativisées car si on les compare aux données d'avant-Covid, celles de 2019, elles sont moins nombreuses de l'ordre de 18%. "Et 2019 était une bonne année avec peu de dépôts de bilan", rappelle le président.

Quant à 2023, Loïc Belleil reconnaît "qu'il fait partie de ceux qui considèrent qu'il y aura une vague, mais elle n'est toujours par là. Par ailleurs, quand elle viendra, je n'en connais pas la forme. Est-ce que ce sera un tsunami ? Est-ce qu'elle s'étalera sur plusieurs mois, trimestres, ça je ne saurai vous le dire."