Au volant de Jean-Mich', Eurêka veut doper l'attractivité de l'Eure

Sur le pare-brise, côté conducteur, une petite pancarte prévient : maximum 80 km/h, autoroute interdite et conduite souple. Pas de direction assistée et au volant, Anaïs Guérin qui a pris possession de Jean-Mich', le combi de 1979 qui va sillonner les routes de l'Eure jusqu'en décembre 2023. Ce mardi 21 mars, Jean-Mich' a effectué sa première sortie à Beaumont-le-Roger. Après un petit-déjeuner chez Chantal, installée depuis 43 ans dans la commune, une visite de Schneider Electric et une visite du gite de la Bigotière étaient au programme dans la matinée.

"Vingt-sept étapes dans l'Eure pour une immersion dans les territoires et rencontrer tout ce qui bouge" explique la directrice générale d'Eurêka, Orlane Jauregui. Pour cette étape beaumontaise, des élus ou des chefs d'entreprise ont embarqué à bord du combi.

Faire connaître l'Eure, dans l'Eure et au-delà

La volonté d'Eurêka, c'est de montrer les "opportunités dans le département" souligne Orlane Jauregui et "créer du lien dans un très grand département. Parfois quand on est au nord, on ne sait pas ce qui est au sud et réciproquement". Édouard Chedru, dirigeant de la Ferme des peupliers à Flipou, a ainsi découvert l'entreprise Schneider Electric.

Une découverte du territoire eurois "pour mieux en parler" explique-t-il car "on a besoin d'une meilleure unité du département pour mieux le promouvoir au niveau national". Une initiative également appréciée par Patrick Courtin, le président de la fabrique de la Risle qui y voit un moyen de sortir de son coin et de promouvoir l'artisanat et l'artisanat d'art.

Parmi les nouvelles compétences d'Eurêka, l'attractivité résidentielle, un domaine qui intéresse particulièrement Amélie Ferrao : "C'est ce qui fait venir de nouvelles personnes chez nous, avec de nouveaux services et de nouvelles actions" avance la gérante de l' Immobilière de Beaumont .

La prochaine étape du tour de l'Eure du combi d'Eurêka sera le 3 avril, à Beuzeville. Il y en a 27 jusqu'à la fin de l'année, comme le nombre du département.