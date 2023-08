Au volant de son camion, Dinkan le fleuriste se déplace dans les villages près d'Amiens

Tous les jours, en arrivant sur le lieu où il pose son camion, Dinkan Belguise coupe ses fleurs, "pour quelles soient bien fraîches", avant de les mettre dans l'eau. Des fleurs qu'il proposera ensuite à ses clients et clientes, bien installé derrière le comptoir aménagé dans la petite fourgonnette. On trouve évidemment de tout : "De la rose, du gypsophile, du limonium mais aussi des pots de lys, des lierres..."

Dinkan Belguise a appelé son entreprise "Mes pensées fleuries" © Radio France - Florent Vautier

Depuis début août, le jeune homme de 23 ans, employé dans un petit supermarché d'Amiens, qui baigne dans le commerce depuis l'adolescence, s'est lancé dans cette activité de fleuriste ambulant. "J'ai toujours aimé les fleurs, j'en offrait beaucoup à ma mère quand j'étais jeune, donc le métier de fleuriste m'a toujours botté", raconte Dinkan Belguise. "Les fleurs c'est beau, c'est la nature qui nous l'offre ! Et puis recevoir le sourire sur la tête des personnes quand on en offre... l'odeur... je trouve ça super joli."

Comme à Hangest-sur-Somme, le camion s'installe chaque jour sur la place d'un village différent. © Radio France - Florent Vautier

Plutôt que d'ouvrir une boutique "classique", Dinkan Belguise a fait le choix du camion, plus économique selon lui. "Le fond de commerce pour acheter une boutique ça n'est pas donné, faut mettre pas mal d'argent de côté. C'est vrai qu'il y a le carburant qui augmente et qui engendre des frais supplémentaire, mais ça reviendra toujours moins cher qu'un loyer", justifie-t-il. Pour débuter son activité, il a investi 7000 euros.

Les fleurs proposées par Dinkan Belguise viennent d'un fournisseur belge. © Radio France - Florent Vautier

C'est dans plusieurs villages autour d'Amiens que Dinkan Belguise vient pour le moment vendre ses fleurs : Ailly sur Somme, Talmas, Hangest-sur-Somme ou Ailly-le-Haut-Clocher. Des localités où, souvent, le seul fleuriste du village a fermé il y a plus ou moins longtemps. "A Hangest-sur-Somme, il y en avait un, mais ça n'a pas duré", confirme Palmira, une habitante des environs venue acheter des roses rouges. Les fleurs, c'est son petit plaisir : "Faut les acheter et se faire plaisir, même si on a pas forcément d'occasion !"

Dinkan Belguise rêve de voir fleurir des fleuristes ambulant un peu partout dans les territoires ruraux de France © Radio France - Florent Vautier

Dans l'avenir, Dinkan Belguise aimerait déjà pouvoir vivre des fleurs et quitter son travail d'employé de supermarché. "J'aime bien mon boulot, le contact humain tout ça, mais j'aime encore mieux les fleurs. La fatigue se fait ressentir, mais j'adore ça, donc ce n'est pas une épine dans le pied !", se réjouit-il. Il envisage de couvrir plus de communes dans les prochains mois, avant peut-être, un jour, de voir des camions de fleurs comme le sien rouler dans tous les territoires ruraux de France.

