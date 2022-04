Le site Bausch et Lomb d'Aubenas investit 30 millions d'euros pour créer de nouvelles lignes de production. C'est le premier employeur privé du bassin d'Aubenas.

Aubenas : la success-story Bausch et Lomb

Le site Bausch et Lomb d'Aubenas

Le site Bausch et Lomb investit 30 millions d'euros sur son site d'Aubenas pour doubler la capacité de production d'ici 2024.

Rester à Aubenas

L'ancien laboratoire Chauvin a été racheté par le groupe Bausch et Lomb en 2000. Ce laboratoire familial était implanté en centre-ville. Il s'est installé depuis dans la zone industrielle mais pas question de quitter Aubenas.

On développe ce site sur des bases solides. Jacques Lacombe, vice président opérationnel du groupe Bausch et Lomb.

La direction explique que ce site a une longue histoire et donc que ses salariés ont un vrai savoir-faire. Le déplacer aurait des conséquences négatives sur la production. D'autant plus que le site d'Aubenas produit des collyres : une production dont le coût de transport est assez faible. Il n'est pas nécessaire de se trouver à proximité des grands axes de communication comme la vallée du Rhône ou la région lyonnaise.

Plus de 300 salariés d'ici 2024

Le site produit actuellement 100 millions d'unités par an. 100 millions de collyre en dosette. Bausch et Lomb est en train de créer de nouvelles lignes de production pour doubler cette capacité d'ici deux ans. Une soixantaine de personnes seront embauchées faisant passer l'effectif du site à plus de 300.