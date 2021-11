Aubenas : un entretien d'embauche surprenant

Vincent n'en revient toujours pas. Le jeune homme de 21 ans est inscrit à Pôle Emploi à Aubenas. Il trouve une offre d'emploi pour un job très ponctuel. Il s'agit de se déguiser en père Noël et de prendre des photos avec les enfants.

Il décroche son téléphone pour un entretien d'embauche et constate très vite qu'il ne correspond pas au poste. L'employeur recherche un homme plus âgé pour incarner le père Noël. Mais c'est la fin de l'entretien qui a choqué Vincent. Selon lui, l'employeur a rajouté : "La semaine dernière on a refusé une femme et un noir, vous ne correspondez pas aux critères aryens."

La petite phrase a-t-elle été dite sur le ton de la plaisanterie, au deuxième degré ? Peut-être, mais ça ne fait pas rire Vincent dans un entretien d'embauche.

Je croyais que ces termes, c'était juste dans les livres d'histoire du collège ou du lycée. Vincent.

Pôle Emploi explique que toutes les annonces sont contrôlées et que depuis le début de l'année, au niveau national 3,5% d'entre elles ont été rejetées pour discrimination. A l'occasion de tels propos lors de l'entretien d'embauche Pôle Emploi dit rappeler l'employeur pour lui expliquer que ces propos tombent sous le coup de la loi.