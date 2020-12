Puy-de-Dôme : débrayage et rassemblement devant l'usine Aubert & Duval à Issoire

Une centaine de salariés d'Aubert & Duval ont manifesté ce mercredi sur le pont menant au site issoirien, à l'appel de la CGT. L'objectif est de peser autant que faire se peut sur les négociations qui commenceront demain (jeudi) afin d'évoquer notamment les conditions de départs des salariés, comme des ruptures conventionnelles collectives ou des activités partielles de longue durée.

Les dirigeants du groupe ERAMET ont annoncé la suppression de 462 postes en CDI, dont 237 dans le Puy-de-Dôme. L'usine des Ancizes, dans les Combrailles, va perdre à elle seule 144 postes, chiffre confirmé lundi en CSE. Pas de licenciements, mais des départs volontaires, a expliqué la direction.

Le site d'Issoire est également concerné avec la perte de 48 postes, soit 12% des effectifs. Sans parler des intérimaires qui sont passés de 75 à 9 en quelques mois. Une vingtaine de postes sont aussi en sursis chez Interforge. Quant au siège de La Pardieu, à Clermont-Ferrand, il en perdrait 25.

Parfois, on a l'impression de voir des poulets sans tête qui courent - Olivier Diaz, délégué CGT

Présent dans l'entreprise depuis 25 ans, Olivier Diaz, délégué CGT chez Aubert & Duval, doute de l'efficacité de ces nombreuses restructurations. "De la façon dont c'est géré depuis 25 ans, on enchaîne les réorganisations, on n'a pas le temps d'en mettre une en place et de voir si elle marche, qu'on la change déjà. Parfois, on a l'impression de voir des poulets sans tête qui courent..."

Olivier Diaz, délégué CGT chez Aubert & Duval Copier

Les fêtes de fin d'année vont être tristes - Bertrand, forgeron

Le plus dur pour Bertrand, forgeron chez Aubert & Duval depuis 16 ans, c'est de ne pas connaître la nature des postes qui vont être supprimés. "L'avenir est incertain. Là c'est 48, peut-être que l'année prochaine, ce sera plus, on ne sait pas. Que ce soit une personne qui ait deux, 10, 15, ou 20 ans d'ancienneté, ça peut toucher n'importe qui... Quand je suis entré dans cette entreprise, je me disais que j'irai jusqu'à la retraite, là c'est moins sûr. On est rien ici. On va essayer de finir l'année, mais début janvier, à mon avis, ça va être plan social. A la longue, ça commence à être stressant. Arrivé à un âge, bientôt 52 ans, le travail va être difficile. Forgeron, c'est un métier spécifique. Je ne vais pas aller à Pôle Emploi pour leur demander une reconversion, ça ne marchera pas. Les fêtes de fin d'année vont être tristes".

Bertrand forgeron chez Aubert & Duval depuis 16 ans Copier

Si Aubert & Duval s'enrhume, c'est toute l'agglomération du Pays d'Issoire qui va éternuer - Philippe Laville, conseiller municipal d'Issoire

Selon Philippe Laville, conseiller municipal d'Issoire, ces suppressions d'emplois ont des conséquences sur tout le territoire. Tous les acteurs économiques et sociaux doivent maintenant trouver des solutions pour préserver l'emploi. "Aujourd'hui c'est Aubert & Duval, demain ce sera peut-être Valéo, ou Constellium. Si on touche à ces trois-là, c'est un effet domino. Si Aubert & Duval s'enrhume, c'est toute l'agglomération du Pays d'Issoire qui va éternuer. Ça doit se faire avec tous les acteurs du territoire, avec les élus du bassin. On doit être en capacité de propose des solutions alternatives avec les effectifs qui sont employés aujourd'hui sur ce site".

Philippe Laville, conseiller municipal d'Issoire Copier

L'avenir d'Aubert & Duval sera à l'ordre du jour de la prochaine session de l'Agglo Pays d'Issoire le 17 décembre prochain.