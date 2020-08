Aubert & Duval : la députée PS Christine Pirès-Beaune écrit au ministre de l'Economie

Ce sont "les rumeurs" d'une cession d'Aubert & Duval au groupe aéronautique Safran qui ont fait bondir Christine Pirès-Beaune. La députée socialiste est donc montée au créneau. Elle a écrit cette semaine au ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Une lettre à laquelle s'est associée le sénateur Jacques-Bernard Magner.

Etre vigilant pour éviter un "PSE déguisé"

La première inquiétude, c'est celle d'une éventuelle restructuration qui ne dirait pas son nom. "Je ne sais pas si céder Aubert & Duval à Safran est une mauvaise chose" explique la députée, "mais je ne veux pas que la crise ait bon dos, et que sous couvert de crise sanitaire, on subisse une restructuration plus importante." Certes, les chiffres divulgués ces dernières semaines par le groupe Eramet (qui possède Aubert & Duval) sont mauvais : le groupe perdrait près de 20% de son chiffre d'affaire cette année. Le site des Ancizes, qui travaillent avec les géants de l'aéronautique, réalise près de 70% de son chiffre d'affaire dans ce secteur, employant près de 1366 salariés.

"Il ne faut pas que la crise ait bon dos" explique Christine Pirès-Beaune, députée du Puy-de-Dôme Copier

Un territoire qui risquerait d'être sinistré

L'autre raison de l'alerte de la députée, c'est que le territoire des Ancizes serait fragilisé en cas d'importante restructuration ou, pire, fermeture du site. "On est dans une région où l'entreprise est située sur deux communes qui font près de 1 200 habitants chacune. Ce serait une catastrophe industrielle et pour tout le territoire."

Christine Pirès-Beaune, députée socialiste du Puy-de-Dôme, veut défendre son territoire Copier

C'est pourquoi elle a pris la plume pour alerter Bruno Le Maire. "Cette entreprise est un sous-traitant pour Airbus, elle travaille pour la défense, dans un secteur stratégique" explique la députée, qui compte bien défendre cette idée en commission des finances, où elle siège, le 26 août prochain. Deux jours avant, Bruno Le Maire aura présenté, en conseil des ministres, son plan de relance de l'économie.