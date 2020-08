Aubière : Emmaüs 63 plus fort que le coronavirus

Ce samedi 1er août se tenait la grande vente d'été d'Emmaüs dans le Puy-de-Dôme. Et malgré deux mois de confinement, l'organisme se sort relativement bien de la crise sanitaire. Les dons continuent, et les venues au magasin se poursuivent à bonne intensité.

Le grand hangar aubiérois d'Emmaüs est adapté aux consignes sanitaires : de larges allées, du gel hydroalcoolique, des barrières de plexiglas pour séparer les bénévoles à la caisse des acheteurs et donneurs. Mais surtout, ce hangar est bien rempli : vêtements, livres, CD, DVD, et autres bibelots. "La question serait "qu'est-ce qu'on ne trouve pas" !" rit Arlette, une bénévole.

Vous pouvez habiller toute votre famille avec ce qu'il y a dans ce hangar ! © Radio France - Léo Corcos

Cinq à sept compagnons sont mobilisés pour cette grande vente, le temps fort d'Emmaüs 63. L'organisme ne perçoit aucune subvention de l'Etat, et elle ne vit que des ressources apportées par la vente des dons recyclés et du textile. "La période s'est assez bien passée. La communauté est très bien gérée : on a eu une chute de rentrées, mais ça n'a pas généré trop de difficultés. Les gens ont profité du confinement pour trier, et on a eu un afflux de dons ! La situation est relativement positive : les deux mois ont été vides, mais comme la situation est saine et que les ventes fonctionnent, il n'y a pas de problème majeur. C'est plutôt bon signe", témoigne Arlette, dans un sourire.

"L'image d'Emmaüs reste très forte dans la population" - Arlette, une bénévole

Il y a des bibelots à l'intérieur et à l'extérieur du hangar. © Radio France - Léo Corcos

Le site d'Aubière est fermé les lundis, vendredis et dimanches. Les dons se font mardi, mercredi, jeudi, samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h45.

Le magasin est lui ouvert les mêmes jours de 14h à 17h45. Les samedis, il est aussi ouvert de 9h30 à 12h30.

Outre le site d'Aubière, Emmaüs a un autre hangar à Puy-Guillaume, dans le Puy-de-Dôme