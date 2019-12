Aubigny sur Nère : 100 postes disponibles pour travailler dans l'industrie nucléaire

Aubigny-sur-Nère, France

Une trentaine d'entreprises participent à ce forum emploi. Certains des postes proposés pourront déboucher sur des CDI. Autre intérêt, certains ne nécessitent aucune qualification. Les besoins des sous-traitants sont importants chaque année, et encore plus en ce moment puisque les centrales de la région subissent leur grand carénage : des investissements très lourds et des travaux qui consistent à démonter presque intégralement les réacteurs pour les réviser et améliorer leur sûreté. Douze réacteurs sont concernés dans la région dont les deux de Bellleville sur Loire, la première centrale à y passer. Environ 5.000 intervenants à chaque fois et une multitude de métiers présents : chaudronniers, tuyauteurs, mécaniciens machine, etc.... Certains ne nécessitent aucune qualification : " Il peut y avoir des personnes qui débutent dans ces métiers. En particulier, depuis un an ou deux, on forme énormément de personnes au montage d'échafaudages." précise Elodie Eché, directrice de l'agence Pôle Emploi d'Aubigny sur Nère.

la centrale de Belleville-sur-Loire subit son grand carénage - centrale de Belleville sur Loire

On recherche aussi des calorifugeurs, et des électriciens bien sûr : si vous possédez quelques bases en ce domaine, les entreprises pourront vous former pour être plus opérationnel. Il s'agit de contrats de cinq mois, ou de CDI intérimaires, pouvant déboucher sur des embauches. L'une des conditions, c'est d'être mobile. Cela complique les recrutements dans le secteur du nucléaire : " C'est vrai que ce n'est pas facile de trouver du monde pour travailler dans la maintenance nucléaire, analyse Elodie Eché. C'est peut-être lié à l'image du secteur. Il faut aussi pouvoir se déplacer, à la semaine parfois, et tout le monde ne le souhaite pas. En revanche, il est clair que lorsque l'on est mobile, notamment sur la France, on peut décrocher un CDI assez rapidement." Des métiers qui nécessitent également une très grande rigueur pour pouvoir intervenir dans ce milieu du nucléaire.