Aubigny-sur-Nère : un nouvel outil pour développer le bio local

Le groupement économique et solidaire Isa Groupe (qui emploie une trentaine de personnes en insertion) vient d'inaugurer son nouvel atelier de transformation de légumes à Aubigny-sur-Nère. Un peu plus d'un million d'euros investi dans ce bâtiment de 400 m². Une bonne nouvelle pour le circuit court.

Isa Groupe fournit notamment les cantines des collèges du nord du Cher et espère grâce à ce nouvel outil développer son offre. Le groupement économique et solidaire vient d'inaugurer son nouvel atelier de transformation de légumes à Aubigny-sur-Nère.

A terme, 110 tonnes de légumes pourraient y être transformés. Des légumes bio cultivés et vendus localement. Ils sont réceptionnés, lavés, avant de rejoindre la salle de transformation, centre névralgique du bâtiment : "On a donc une parmentière, une machine qui permet d'éplucher les pommes de terres " détaille Stéphane Morice, chargé de projet. Ensuite, on peut les passer sur la coupeuse à bande pour faire des rondelles, des cubes, des frites. On proposera des légumes prêts à cuire. Pommes de terre, carottes, oignons, choux, aubergines, courgettes, etc."

Stéphane Morice, chargé de projet chez Isa Groupe, présente le nouvel atelier au président du conseil départemental du Cher, Jacques Fleury © Radio France - Michel Benoit

La liste est longue, dont une partie produits directement dans les serres voisines d'Isa Groupe. Des légumes crus, et dans quelques mois, des légumes pasteurisés. Cela permettra une conservation jusqu'à deux mois pour valoriser au mieux les légumes de saison : "Les cantines scolaires sont fermées en été et si on prend l'exemple de la ratatouille, c'est en été qu'on la produit poursuit Stéphane Morice. L'idée, avec ces légumes de cinquième gamme, c'est de pouvoir profiter fin août-début septembre des légumes produits dans nos jardins pour pouvoir les transformer. On propose ainsi une ratatouille de qualité avec des légumes bio, locaux et de saison à nos clients que sont les cantines scolaires qui redémarreront à la rentrée et elles pourront les conserver sans problème jusque fin octobre ou début novembre."

Cathy Daugu, présidente d'Isa Groupe © Radio France - Michel Benoit

Dans un troisième temps, Isa groupe produira des potages ou des préparations plus élaborées avec l'ambition de rendre le bio local, abordable pour tous : "On fournit aussi les magasins carrefour par exemple ou la grande distribution car ils peuvent proposer des prix plus bas reconnaît Cathy Daugu, présidente du groupement économique et solidaire Isa Groupe. On nous dit qu'on pactise avec le diable ! Mais au moins, nos produits sont accessibles. Cela répond aux enjeux du circuit court. Ce nouvel équipement va permettre de renforcer l'offre dans le Cher." Ce nouvel atelier commencera à produire à la rentrée.