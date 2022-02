Aubigny-sur-Nère : Wilo Intec manque de bras

Wilo Intec emploie déjà 510 personnes dans le nord du Cher. L'entreprise vient de lancer une campagne d'affichage sur Bourges, Vierzon et Gien pour pouvoir recruter car le bassin d'Aubigny n'offre plus la main d'oeuvre suffisante. L'entreprise souhaite encore étoffer ses effectifs car elle est obligée de refuser certaines commandes par manque de main-d'oeuvre. Le chiffre d'affaires a progressé de 20 % en 2021 et une augmentation de 15 % est prévue cette année, grâce au succès de la pompe à chaleur qui profite de l'intérêt pour les énergies propres : " On est limité dans notre croissance par le manque de main d'oeuvre " explique Richard Judes, directeur de l'usine d'Aubigny sur Nère. " Nous sommes plusieurs grosses entreprises sur le bassin d'emploi qui recherchons du monde et on est donc obligé d'élargir notre périmètre de prospection. On exporte 90 % de notre production. 60 % reste en Europe mais nous travaillons aussi pour l'Asie, le Sud Est asiatique, le moyen-orient. On a un marché très diversifié et cela nous garantit toujours beaucoup de volumes, de façon plutôt pérenne."

Richard Judes, directeur de l'usine Wilo Intec à Aubigny sur Nère © Radio France - Michel Benoit

Wilo Intec recherche des animateurs d'équipes, des approvisionneurs de ligne, des préparateurs de commande, des conducteurs de ligne. Et c'est ouvert à tous. Pas de pré-requis, ni de qualification nécessaire mais certaines qualités sont recherchées : " C'est un travail qui demande une certaine précision " détaille Richard Judes. " Il faut également aimer travailler en équipe puisque sur les îlots d'assemblage, le rythme est donné par une équipe de personnes. On fabrique environ 25.000 circulateurs par jour. Le travail peut paraître répétitif mais on a une grosse diversité de produits. Toutes les heures, on change de série. Ce sont des produits différents avec des composants différents. On peut également changer de poste dans l'équipe pour rendre le travail plus intéressant. On recherche donc une certaine polyvalence."

Wilo Intec a lancé une campagne d'affichage pour recruter © Radio France - Michel Benoit

Wilo Intec recherche aussi des techniciens de maintenance, niveau Bac + 2. Une partie de l'usine est robotisée. Depuis janvier, l'entreprise verse une prime transport pour compenser les frais de déplacement. Elle peut atteindre 150 euros par mois. Si vous êtes intéressé, vous pouvez postuler de deux manières : en téléphonant au 02 48 81 62 62 ou par mail : recrutement-aubigny@wilo.com