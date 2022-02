La villa Châteaufavier, futur fleuron du secteur de la tapisserie, inaugurée à Aubusson

Renforcer l'image d'Aubusson comme capitale de la tapisserie. C'est l'objectif de la villa Châteaufavier, un projet situé à mi-chemin entre l'incubateur d'entreprises, l'espace de coworking et le showroom, inaugurée ce 18 février. Financé à hauteur de 650.000 euros par l'État, dans le cadre du Plan particulier pour la Creuse (PPC), et la Chambre de commerce et d'industrie, il vise à accueillir 12 entreprises du secteur de l'art textile.

Le bâtiment, exploité sur 300m2 et quatre étages, comprend une dizaine d'espaces. "Certains sont équipés de lavabos, d'une arrivée d'eau, et sont donc plutôt destinés aux professionnels du tissage et de la couleur", explique Philippe Daly, le directeur général de la CCI. "D'autres espaces vont permettre d'accueillir des gens qui travaillent dans le numérique, mais toujours en lien avec la filière textile, en s'inspirant par exemple d'œuvres déjà existantes pour en travailler de nouvelles. D'autres espaces seront dédiés à la communication et au marketing", toujours dans le cadre de l'art de la tapisserie.

Mise en service le 2 avril

Pour Philippe Daly, "Aubusson attire, par son nom et sa marque, mais avoir des espaces dédiés pour accueillir des créateurs était le maillon manquant" pour parfaire l'image de la commune. "Ce projet est important, parce qu'il s'inscrit dans l'image tapissière d'Aubusson", renchérit le maire Michel Moine, qui espère "qu'il va permettre à de nouveaux professionnels de s'installer et de développer leur activité, parce que notre économie s'appuie beaucoup sur notre patrimoine de savoir-faire unique".

C'est en effet l'un des objectifs de la villa Châteaufavier : générer de l'emploi, en "accueillant des jeunes qui sortent de formation ou des entrepreneurs. Le but, c'est de les retenir, qu'ils restent sur le territoire", espère Valérie Bertin, la présidente de la Communauté de communes Creuse Grand Sud.

Trois à quatre entreprises seraient intéressées pour s'installer dans la villa Châteaufavier selon la CCI de la Creuse. Sa mise en service est prévue le 2 avril prochain.

La villa Châteaufavier d'Aubusson, le 18 février 2022. © Radio France - Margot Turgy