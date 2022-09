Aubusson : douze tapisseries en préparation pour la couronne du Danemark

La commande est exceptionnelle et n'a pas d'équivalent depuis au moins 30 ans. Douze tapisseries tissées par quatre ateliers d'Aubusson pour le compte de la couronne du Danemark. Le Mobilier National centralisera les pièces, et les rajoutera à quatre autres grandes tapisseries, confiées aux manufactures des Gobelins et à Beauvais. L'ouvrage est de taille et le résultat final ne sera visible qu'à partir de 2025 à 2026.

Prestige et savoir-faire

Pour réaliser ces tapisseries, les quatre ateliers d'Aubusson, qui ont décroché l'appel d'offre, vont travailler à partir de maquettes d'artistes danois, Bjørn Nørgaard, Tal R, Alexander Tovborg et Kirstine Roepstorff. Les œuvres mesurent 80 centimètres de haut sur deux mètres 80 de large. Chacun des quatre ateliers est en charge de trois tapisseries, qui viendront se loger entre deux fenêtres dans la salle d'arme du château de Koldinghus, à Copenhague.

"Ce sont des motifs très colorés, avec des couleurs vives, on voit par exemple un cavalier. Là, nous allons passer dans la phase de tissage", décrit Catherine Bernet, directrice de l'atelier Bernet, qui s'appuie sur l'œuvre de Tal R. Le rythme sera lent, aux alentours de 9 mois pour un mètre carré de tapisserie.

Un long travail, minutieux, de prestige aussi pour les ateliers d'Aubusson se félicite Lucas Pinton, directeur des ateliers Pinton : "C'est une mise en valeur de notre savoir-faire, à l'international. Le Mobilier National sera exigeant sur la capacité d'interpréter et le typage devra être parfait." La difficulté sera coordonnée les quatre ateliers entre eux, mais aussi avec le travail des Gobelins et de Beauvais pour assurer une continuité et un fil rouge entre les pièces.

Une belle vitrine pour Aubusson

Les Danois n'ont pas choisi Aubusson par harsard. La tapisserie y est inscrite et reconnue comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Unesco depuis 2009. La commande a également un enjeu économique pour toute une filière. "Une filière qui est complète, et qui n'est pas à Paris", déclare Loïc Turpin, directeur du développement au Mobilier National, le secteur est implanté dans un territoire qui a toujours rayonné par ses métiers d'art au cœur de la Creuse."