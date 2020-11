Aubusson : Face au confinement, les commerces non-essentiels refusent « de se laisser faire »

Selon l'Association des commerçants d'Aubusson, la moitié des commerces non-essentiels de la ville avaient ouvert leurs portes hier. « On va pas être naïfs, on est lucides. » Parmi eux, Philippe Puiboube, qui tient un magasin de prêt-à-porter. « En rouvrant aujourd'hui, on ne va pas faire une journée excellente en terme de chiffre d'affaires, mais c'est important de montrer qu'on est là, qu'on existe. »

Le maire d'Aubusson Michel Moine avait pris vendredi un arrêté autorisant les commerces non-essentiels à rester ouverts en dépit du confinement. Philippe Puiboube ne comprend pas en quoi son magasin pourrait poser problème. « On a une surface grande, on a rarement plus de 6 ou 7 personnes à la fois, donc je ne suis pas convaincu que ce soit dans ce type de magasin que la propagation du virus soit la plus importante. »

Dans le collimateur des commerçants, la grande distribution. Dont les enseignes sont autorisées à rester ouvertes pendant le confinement, parce que les denrées alimentaires d'autres produits considérés essentiels y sont vendus. Situation d'injustice insupportable pour Gaëtan Desmond qui tient un magasin de chaussures dans le centre d'Aubusson : « On en a ras-le-bol que ce soit tout le temps les mêmes qui profitent! »

« On va pas se laisser faire »

A Aubusson, la préfecture de la Creuse a répondu du tac au tac à l'arrêté du maire. Une procédure d'urgence a été enclenchée auprès du tribunal administratif. Malgré la décision municipale, les commerces qui ouvrent ce week-end sont donc dans l'illégalité. Les gendarmes d'Aubusson n'ont contrôlé aucune boutique hier, par souci d'apaisement, mais certains commerçants craignent des sanctions. Pas Jérôme Dabin, antiquaire-brocanteur : « Si il y a sanction, alors il y a sanction, tant pis! Il faut essayer, il faut oser, on va pas se laisser faire non plus. »

Peu de commerçants aubussonnais envisagent de braver l'interdiction plus de quelques jours. Mais tous craignent les retombées économiques de ce deuxième confinement, qui pourrait faire « très très très mal. » Pour l'instant une seule restriction a été imposée aux grandes surfaces.. Elles ont du fermer leurs rayons livres, suite à une fronde des librairies indépendantes.