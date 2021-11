Aubusson : L'Hôtel Le France change de visage

Mais que devient le France ? L'hôtel trois étoiles emblématique de la ville d'Aubusson reste porte close depuis le premier confinement il y un an et demi. Plusieurs riverains s'inquiètent de voir l'institution sans activité. Pourtant derrière ses volets de bois rouge, ca bouge...

Depuis quelques semaines, artisans et architectes d'intérieurs défilent pour imaginer le nouveau visage du France.

D'abord fermé à cause de la crise sanitaire, il a été racheté, il y a quelques mois. Et ses nouveaux propriétaires ont décidé de rendre à cet ancien relais poste du 18eme siècle, tout son cachet et sa place dans le paysage Creusois. Un audit de sécurité, puis un relooking sont au programme avant la réouverture au printemps prochain.

Si le décor est en train de changé, l'activité elle restera la même. il y aura toujours, Les 22 chambres, le bar, le restaurant et la salle de réunion. L'idée est donc de rendre l'hôtel plus accueillant pour continuer à séduire les touristes étrangers. Aucun changement du côté de l'équipe. La dizaine de salariés conservent leurs emplois, toujours sous la direction de René-Jean Hawaii.