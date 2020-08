Aubusson : l'hôtel-restaurant Le France rouvre enfin ses portes après plus de cinq mois de fermeture

C'est un établissement emblématique de la ville d'Aubusson qui renaît après de longs mois de fermeture : Le France rouvre pour la première fois ses portes depuis le confinement. Il est resté fermé pendant plus de cinq mois en raison de la crise sanitaire et de l'absence de clients, mais depuis sa réouverture ce mardi 4 août, il fait à nouveau le plein dans ses chambres et à ses tables.

Une bonne reprise

L'établissement triplement étoilé remplit déjà 70% de ses chambres depuis sa réouverture. Le personnel, en chômage partiel depuis des mois, retrouve les clients habituels ainsi que les touristes, et les réservations vont bon train pour le mois.

Tous les indicateurs sont pour l'instant au vert, ce qui donne le sourire à son gérant, le chef René-Jean Hawaï, même si les mois de fermetures ont été compliqués : "À chaque fois que je mettais le nez dehors, on me disait : "mais comment ça se fait que Le France ne rouvre pas, pourquoi tu n'as pas rouvert ?". Ça, c'était très difficile".

Si Le France est resté fermé si longtemps alors qu'autour de lui, les autres commerces rouvraient, c'est parce que l'hôtel n'enregistrait aucune réservation ces derniers mois. Et sans l'hôtel, même avec le restaurant, l'établissement ne peut pas tenir explique René-Jean Hawaï : "En juillet, j'aurais pu avoir de la clientèle pour le restaurant, mais pas à l'hôtel. Or, je ne peux pas faire que restaurant. Sans l'hôtel, je ne peux rien faire".

Le chef René-Jean Hawaï, gérant de l'hôtel-restaurant Le France, à Aubusson Copier

Retour des clients

Pour le mois d'août, les réservations sont de retour, et l'établissement a donc décidé de rouvrir. "Le mois d'août est traditionnellement le meilleur mois de l'année" précise René-Jean Hawaï. "Donc quand bien même on ferait un mauvais meilleur mois, c'est mieux qu'un bon mauvais mois. Là je vois que ça se remplit de plus en plus, donc je garde la pêche comme on dit. Et garder la pêche, quand on est chef de cuisine, c'est pas mal".

La réouverture de l'établissement fait le bonheur de son gérant, mais aussi de ses plus fidèles clients, qui attendaient la réouverture avec impatience. Ce mardi, ils ont retrouvé leur hôtel-restaurant un peu changé raconte René-Jean Hawaï : "Avec le covid-19, on a été amenés à modifier un peu l'emplacement des tables pour la distanciation. Et j'avais dû déplacer une table qu'un petit couple d'habitués occupe traditionnellement depuis des années. Lorsqu'ils sont rentrés, ils ont été étonnés et se sont exclamés : "qu'est-ce qui se passe ? Tout a changé !". Je crois qu'ils ont raison : tout a changé, car nous ne sommes plus dans la même vie qu'avant".