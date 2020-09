Ce mois de septembre a un goût amer chez Auchan. Le géant de la grande distribution a précisé ce vendredi le nombre de postes qu'il envisage de supprimer. Dans le Puy-de-Dôme, le magasin d'Aubière et le dépôt de Cournon sont les plus touchés.

Auchan : 12 postes supprimés à l'hypermarché d'Aubière et 44 au dépôt de Cournon dans le Puy-de-Dôme

Auchan avait annoncé, début septembre, ses intentions en matière d'emploi. Ce vendredi, au cours d'un CSE extraordinaire, les chiffres ont été affinés. Au plan national, un bon millier de postes sera supprimé. Dans le Puy-de-Dôme, l'hypermarché d'Aubière va perdre 12 postes et le dépôt de Cournon 44. Pas encore de chiffres précis pour Auchan nord à Clermont-Ferrand mais on parle de trois à quatre postes. Force Ouvrière constate qu'aujourd'hui les "premiers de corvée" de la crise sanitaire ne sont plus des héros.

12 postes en moins à Auchan Aubière

Christophe Delay est délégué F.O à l'hypermarché d'Aubière qui emploie 350 salariés. Il détaille les postes concernés par ce plan : "Trois suppressions au service après-vente, deux au pôle administratif, quatre au pôle RH, et trois chez les hôtesses principales de zones qui gèrent les lignes de caisse. C'est 12 postes de trop".

Si 2018-2019 a été une période compliquée pour l'enseigne, les résultats sont en revanche en nette amélioration cette année. Une expertise ayant été demandée au plan national, les démarches du PSE, le Plan de Sauvegarde de l'Emploi, seront lancées début décembre.

Ensuite, en début d'année prochaine, des propositions seront faites aux salariés dans les magasins. Départs volontaires, départs anticipée à la retraite, reclassements, autant de solutions qui peuvent être envisagées. "Mais les solutions ne seront pas évidentes" souligne Christophe Delay qui _"ne s'attendait pas à un plan d'une telle ampleur sur le magasin"_. Et il est pessimiste pour l'avenir car Auchan prévoit d'automatiser 70 % des caisses.

44 postes supprimés au dépôt de Cournon

Au dépôt de Cournon, "c'est le coup de massue" témoigne Karim Yamani, délégué F.O. Comme leurs collègues dans les magasins, les salariés du dépôt ont été en deuxième ligne pendant la crise sanitaire car il y a eu un surcroît d'activité._"On était les petites mains qui ont travaillé malgré la crise sanitaire. Voilà aujourd'hui comment on nous remercie !"_. L'entreprise estime que l'activité va diminuer de 20 % d'ici un an, en raison d'une réorganisation du travail. Mais selon Karim Yamani : "Elle va toujours garder des intérimaires, tout en supprimant des CDI".