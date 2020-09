Auchan : 25 postes menacés de suppression dans la Loire, 7 postes en Haute-Loire

25 postes sont menacés de suppression au total dans les magasins Auchan de Villars et Centre Deux et 7 dans l'enseigne Auchan à Brives-Charensac.

Après les annonces nationales le 9 septembre sur les suppressions de postes dans l'ensemble des magasins Auchan Retail France, la direction du distributeur a précisé ce vendredi 25 septembre "la deuxième phase de transformation". Lors de Comités Sociaux et Economiques (CSE) extraordinaires, des détails de postes menacés dans la Loire et la Haute-Loire ont été apportés : dans le bassin stéphanois, 25 postes sont dans le viseur de la direction puisque 10 postes sont directement menacés à Auchan Villars, 15 sur celui de Centre Deux. Et en Haute-Loire, ce sont 7 postes qui sont menacés dans le magasin de Brive Charensac par cette restructuration.

Secteur particulièrement touché : celui des Ressources Humaines puisque les syndicats FO et CGT des deux départements assurent qu'il n'y aura plus qu'un seul directeur RH pour 3 magasins. De plus, la grande disparition actée, c'est celle du Service-Après-Vente qui passera en hotline assurent les syndicats. C'est notamment ce qu'explique Dominique Bernat, délégué syndical FO Auchan Villars et Centre Deux.

Je voudrais me tromper mais j'ai bien l'impression qu'il y aura d'autres plans sociaux à Auchan qui risquent d'arriver après !

Pour Dominique Bernat, délégué syndical FO Auchan Villars et Centre Deux, ces annonces de postes supprimés sont "un vrai gâchis". Copier

Des syndicats qui dénoncent "de mauvaises orientations stratégiques" et qui craignent pour l'avenir : si les hôtesses de caisse ne sont pour l'heure pas concernés, l'objectif à terme de 70% de caisses automatiques les inquiètent. La CGT appelle d'ores et déjà à une mobilisation dont la date reste à définir.