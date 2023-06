Auchan à Bessoncourt : le S.O.S des syndicats pour sauver leur magasin

"Sauvons notre magasin" ! Le slogan ne peut pas être plus explicite. Un véritable cri d'alerte et d'alarme de FO et de la CFDT d'Auchan à Bessoncourt. Ce samedi matin, les délégués de l'hypermarché ont distribué des tracts aux clients. Objectif : les sensibiliser à leur cause et les inviter à les rejoindre samedi prochain 1er juillet pour une grande manifestation de soutien. Ils dénoncent leurs conditions de travail qui se dégradent, la pression de leur direction, et même la menace de voir leur magasin peut-être disparaître.

Une souffrance au travail

Un ras-le-bol, un découragement général face au manque de reconnaissance, de considération de leur direction rappelle encore FO et son délégué au Auchan de Bessoncourt, Olivier Coulon "Les gens sont en grande souffrance. Il n'y a plus de plaisir à venir travailler, c'est presque devenu un environnement toxique. On voit les collègues en larmes, on ne va pas au travail pour souffrir. Aujourd'hui, on a peur des conséquences de notre travail, on a peur de la pression de la direction qui nous parle que de productivité, et pour qui les difficultés du magasin sont de la responsabilité des salariés. Remettons de l'humain, du service, avant on était fiers de travailler pour Auchan, aujourd'hui on a honte."

Appel à la grève le 1er juillet

Samedi prochain, 1er juillet, FO et la CFDT appellent donc les clients à les rejoindre à 10h devant l'entrée d'Auchan Bessoncourt pour les soutenir. Contactée, la direction de l'hypermarché n'était pas disponible pour répondre à nos sollicitations.