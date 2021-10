Auchan installe un magasin sans caisse à l'Edhec de Roubaix

Un petit magasin Auchan de 38 mètres carrés est désormais installé, depuis vendredi 8 octobre, dans le hall du campus de l'Edhec, l'école de commerce à Roubaix. S'il y a bien des étagères et des frigos, vous pouvez être surpris de constater l'absence de caisse à l'intérieur. Non, ce n'est pas gratuit car levez les yeux et vous constaterez que 28 caméras de surveillance au plafond scrutent chaque recoin du magasin.

Cette technologie, appelée Cloudpick, reconnait les articles qu'ils sélectionnent pour ensuite les encaisser sans avoir à les scanner à la borne de paiement. Concrètement, l'accès au magasin se fait par un portique qui s'ouvre en flashant un QR code sur l'application mobile du magasin. Vous prenez ensuite tout ce dont vous avez besoin. Puis vous vous présentez de nouveau au portique et une notification apparaît sur votre téléphone pour payer. Simple comme bonjour !

C'est en scannant un QR code sur ce portique que les étudiants de l'Edhec à Roubaix ont accès au magasin automatique Auchan, vendredi 8 octobre 2021. © Radio France - Théo Boscher

Les 4 000 étudiants et personnels de l'Edhec ont la primeur de cette technologie qui facilite leur quotidien, d'après eux. Margot est en première année et elle vit sur le campus : "Là, j'ai pris simplement du gruyère et du ketchup parce que c'est ce qu'il me manquait dans ma chambre. Ca m'évite de faire des kilomètres pour trouver un commerce. C'est très pratique !"

"C'est très pratique !"

Cette solution automatisée permet au magasin de rester ouvert tous les jours, 24 heures sur 24. Le seul humain dans ce dispositif, c'est celui qui remplit les rayons. "Pour l'instant, on le fait une fois par jour, explique Guillaume Robin, directeur des nouveaux concepts chez Auchan. Mais on constate que c'est déjà un peu juste, notamment dans le rayon snacking."

Les produits ont été choisis par un panel étudiant. Auchan met en avant près de 500 produits du quotidien, de la nourriture au soin. Les prix sont adaptés à un portefeuille étudiant. Les premiers intéressés qui ont pu le tester le confirment. Ils disent que cela leur servira pour le midi ou pour faire des compléments de courses.

En amont, les articles ont été photographiés sous toutes les coutures pour être reconnus par les caméras présentes dans le magasin.

Dans ce magasin sans caisse installé sur le campus de l'Edhec Roubaix, Auchan met en avant des produits adaptés aux besoins des étudiants, vendredi 8 octobre 2021. © Radio France - Théo Boscher

Et ce n'est pas parce qu'il n'y a personne pour contrôler qu'il est possible de frauder. Si vous ne payez pas sur l'application, vous ne pouvez plus entrer dans le magasin la fois suivante.

Trop de caméras ?

Mais cette solution à 28 caméras pose-t-elle des problèmes de sécurité ? Les étudiants interrogés disent que cela ne les dérange pas, ils n'ont pas le sentiment d'être fliqués. D'autant que Guillaume Robin l'assure : "Il n'y a pas de reconnaissance faciale dans cette technologie. Je pense qu'il peut y avoir un côté assez anxiogène pour un public français. Ici, on a fait attention à ne pas être trop intrusif."

Dans le magasin Auchan automatique de l'Edhec à Roubaix, un système de 28 caméras scrute les produits sélectionnés pour qu'ils soient ensuite encaissés. © Radio France - Théo Boscher

Auchan garantit que les données sont sécurisées, les images capturées par les caméras ne sont pas stockées et le groupe suit les recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil). "Ce n'est qu'un ticket de caisse dématérialisé, il n'y a pas de vidéos qui permettent de vous reconnaitre."

Pour le moment, Auchan ne pense pas appliquer cette technologie de caméras à un magasin de la taille d'un supermarché. Mais le géant nordiste y réfléchit car d'autres marques, comme Amazon, le font en Grande-Bretagne par exemple.