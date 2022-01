Auchan lance un premier drive piéton à Périgueux

L'enseigne Auchan vient d'ouvrir son 83e drive piéton en France à Périgueux, rue Taillefer. Un concept de proximité, à destination des habitants du centre-ville qui peuvent passer commande et récupérer leurs produits trois heures plus tard.

Passer commande en ligne, venir récupérer ses courses à pied, trois heures plus tard : c'est le concept du drive piéton que l'enseigne Auchan vient d'ouvrir rue Taillefer à Périgueux, en Dordogne. Il s'agit du 83e drive piéton pour l'enseigne mais le premier du genre à Périgueux.

Un service de proximité pour ceux qui habitent et travaillent en centre-ville

Le nouveau drive piéton d'Auchan s'est installé dans les locaux de l'ancienne boutique Eram. De 10heures à 20 heures du lundi au samedi, on peut donc commander en ligne, parmi les 10.000 références du catalogue, celles déjà à disposition au drive de Marsac-sur-L'Isle. "L'idée, explique le directeur du Auchan Marsac, Vincent Bidart, c'est d'apporter un service de proximité. C'est un parcours de course qui s'adapte aux envies et aux besoins et aux disponibilités de nos clients, qu'ils soient urbains ou qu'ils travaillent en centre-ville".

Les prix sont un peu plus chers que dans un magasin Auchan classique, pour couvrir les frais d'exploitation. Auchan a renforcé ses équipes pour répondre aux commandes et assurer également les livraisons.

Dans une zone où l'on compte déjà une enseigne Monoprix, et un Carrefour Market, ce drive piéton passe forcément pour un concurrent de plus dans la guerre des grandes surfaces. Mais Vincent Bidart ne veut pas parler de concurrence : "On est complémentaires, on apporte un service qui aujourd'hui, n'existe pas à Périgueux. Ça vient renforcer l'attractivité du centre ville."