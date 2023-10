Auchan lancera son opération carburant à prix coûtant le 13 octobre

Auchan dit aller plus loin avec l'opération "un plein en vaut deux"

Alors que plusieurs enseignes comme Carrefour et Leclerc ont déjà répondu à l'appel du gouvernement et se sont engagées à vendre le carburant à "prix coûtant", Auchan annonce à son tour que cette opération aura lieu un week-end par mois, à compter du 13 octobre, dans ses supermarchés et hypermarchés.

L'enseigne nordiste lance également une opération "un plein en vaut deux" du 13 au 15 octobre : pour 40 euros de carburant acheté, 4 bons d'achat de 10 euros seront offerts aux clients détenteurs d'une carte de fidélité.

Cette vente à prix coûtant devrait engendrer un à deux euros d'économie par plein d'essence. Selon le gouvernement, qui a du renoncer à l'option de la vente à perte, près de 120 000 opérations » dans 4 000 stations sont prévues jusqu’à la fin de l’année.