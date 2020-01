Auchan va supprimer 517 postes en France

Lille, France

La direction d'Auchan a annoncé aux organisations syndicales ce mardi matin un nouveau plan de réorganisation baptisé "Auchan 2022". L'enseigne de grande distribution, née dans le Nord de la France dans les années 60, engage "l'adaptation der son modèle, de son offre et de son organisation aux nouvelles attentes des consommateurs et des citoyens".

Devenir le référent "du bon, du sain et du local"

Dans un communiqué envoyé à la presse, Auchan annonce la suppression nette de 517 emplois sans préciser dans un premier temps quels seront les postes, les sites concernés. Le groupe rappelle qu'il a engagé une transformation en profondeur de son modèle et veut accélérer en misant sur des accords plus nombreux avec le monde agricole, en développant "des filières responsables" pour les faire passer de 500 aujourd'hui à 1 500.

Les produits seront porteurs d'engagements en matière de respect de l'environnement et de bien-être animal

En 2019, Auchan avait déjà présenté un premier projet de transformation du groupe, baptisé "Renaissance" qui avait abouti à la vente de 21 supermarchés et drive qui perdaient de l'argent et qui concernaient plus de 600 salariés. Un plan social qui est toujours en cours.