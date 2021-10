Aucun bureau de tabac n'a fermé en Dordogne en 2020, en 2021 certains se transforment

Impossible de rater le bureau de tabac de Sandra Bochaton à Bassillac, il est au bord de la départementale. Il y a deux ans encore, la buraliste louait un local dans le bourg de la commune de Dordogne "il manquait un peu de place pour le parking, de visibilité, de luminosité, on était un peu ancien quoi". Le jour où la pharmacie déménage, Sandra Bochaton se lance et rachète le local situé à quelques centaines de mètres mais au bord de la route "il y a environ 6.000 voitures qui passent devant chaque jour". La buraliste obtient les clés au printemps 2019 et se lance dans les travaux. Sandra Bochaton a tout réaménagé pour installer son bar, son kioske presse, une terrasse mais aussi ses étagères pour les paquets de cigarettes.

25.000 euros obtenus grâce au fonds de transformation

Pour tout ces travaux, Sandra Bochaton a bénéficié du fonds de transformation. Une enveloppe de 100 millions d'euros donnée par l'Etat pour aider les buralistes à rénover leurs locaux. Ce fonds a été négocié avec la confédération nationale des buralistes et il est limité à 30% du montant des travaux et plafonné à 33.000 euros. Grâce à ce fonds et après un audit réalisé par la CCI, Sandra Bochaton a obtenu 25.000 euros d'aide. Cet argent lui a permis de financer une partie de l'aménagement et des travaux "grâce à cela, j'ai pu installer la clim, racheter des frigos neufs notamment, c'est tombé pile poil". A ce jour, en Dordogne, 36 buralistes sont inscrits pour pouvoir bénéficier du fonds de transformation. Ils ont jusqu'à septembre 2022 pour le faire.

De nouveaux services proposés

Dans ses nouveaux locaux, la buraliste qui emploie deux personnes propose désormais de nouveaux services : le paiement de proximité et les timbres amendes. Aujourd'hui, la vente de tabac représente 60% de son chiffres d'affaires, c'est moins que la moyenne nationale estimée à 70/75% selon le président de la confédération nationale des buralistes. Philippe Coy estime que la diversification est une nécessité pour les buralistes qui ne maîtrisent pas le prix du tabac. "42% des 10 millions de personnes qui viennent dans les 24.000 bureaux de tabac ne viennent pas acheter de cigarettes, ils viennent acheter des timbres, une bouteille de vin, et ça ce sont des leviers de croissance pour notre réseau avec aussi les produits locaux, en circuit court".

Aucune fermeture de bureau de tabac en Dordogne en 2020

La situation des bureaux de tabac s'est améliorée en France estime le président de la confédération nationale des buralistes. S'il y avait entre 700 et 800 fermetures annuelle il y a quelques années, il n'y en a plus qu'une centaine par an selon Philippe Coy. En Dordogne, s'il reste parfois quelques difficultés, le réseau va beaucoup mieux selon la présidente départementale Laury Massèdre : "Il n'y a pas eu de fermeture de bureaux de tabac en 2020, il y en avait eu six en 2019. On constate aussi une augmentation de 30% des reprises". Les repreneurs sont souvent des personnes en reconversion professionnelle ou bien des jeunes explique la présidente de la confédération en Dordogne "ils ont compris qu'il fallait se diversifier et avoir des amplitudes horaires larges pour attirer un maximum de clients".