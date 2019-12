La grève se poursuit chez Fil Bleu. Démarrée le 7 décembre, elle perturbe toujours les transports en commun tourangeaux. Le trafic sera même à l'arrêt complet à partir de ce mercredi 20h30 jusqu'à jeudi 13h30. Les négociations entre direction et l'intersyndicale sont toujours dans l'impasse.

Aucun bus ni tramway à Tours pour ce réveillon de Noël à cause de la grève

Tours, France

N'espérez pas rentrer de votre réveillon de Noël ce soir en tram ou en bus. Vous n'en trouverez pas. Idem pour aller déballer vos cadeaux en famille ce jeudi. Aucun bus ni tramway ne circule du 24 au soir 20h30 au 25 à 13h30. La faute à la grève qui se poursuit chez Fil Bleu.

Depuis le début du mouvement social, 82% des voyages ont été assurés affirme Fil Bleu

Du côté de Kéolis, l'opérateur des transports en commun tourangeaux, on préfère minimiser. Le 25 décembre est la journée la moins fréquentée de l'année dans le réseau. 15 000 voyages environ contre 160 000 pour une journée normale. L'objectif est en fait de limiter les perturbations les autres jours plus fréquentés.

A part pour Noël, nous arrivons désormais à faire rouler un tram toutes les 7 à 8 min contre 6 min en temps normal. L'impact des perturbations est plus difficile à limiter pour les bus car les grèves sont de 55 minutes en journée et désorganisent davantage le service. Mais dans l'ensemble, on arrive à assurer jusque là 82 % des voyages", Loïc Latour, directeur commercial chez Fil Bleu

Le réveillon de la St-Sylvestre sera-t-il perturbé chez Fil Bleu ?

Syndicats et direction sont au moins d'accord sur une chose. Les négociations sont dans l'impasse. Après plus de deux semaines de conflit, il n'y a toujours aucun accord en vue pour améliorer l'organisation du travail des chauffeurs de bus et des conducteurs de tram.

On n'a jamais connu une telle situation. On est face à un mur. La direction joue la carte du pourrissement. Aucune concession n'a été faite. On veut bien prendre notre part de responsabilité dans ce conflit mais faudrait que la direction prenne la sienne aussi", Michel Audineau, représentant CGT chez Kéolis Tours

Du côté de la direction aussi, on assure que la porte reste grande ouverte. Mais aujourd'hui, aucune nouvelle réunion de négociation n'est prévue au calendrier. Le préavis de grève court jusqu'au 1er janvier inclus. Faut-il s'inquiéter pour le réveillon de la St-Sylvestre ? Le tramway pourra-t-il rouler toute la nuit comme l'an dernier ? C'est trop tôt pour le dire répond la CGT mais pour l'instant, la grève continue.

Quel trafic pour le 26 décembre ?

Pas de tramway avant 5h40. Quant aux bus, des perturbations sont prévues entre 6h30 et 9h30, puis entre 16h30 et 19h30 et enfin entre 20h et 23h. Sur ces trois périodes, Fil Bleu ne peut vous garantir les horaires de passage des bus.