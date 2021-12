Aucun TER ne circulera entre Nîmes et le Grau-du-Roi jusqu'à la fin de l'année

Un nouveau coup dur pour les usagers de la ligne entre Nîmes et le Grau-du-Roi. La SNCF a annoncé vendredi 10 décembre 2021 qu'elle supprimait sur cet axe tous les TER jusqu'à la fin de l'année. "En raison de la crise sanitaire, nous avons une forte tension sur la disponibilité du personnel sur l'ensemble de l'Occitanie" précise t-elle dans un courrier.

La ligne entre Nîmes et le Grau-du-Roi sert de variable d'ajustement. C'est regrettable car nous sommes des centaines à l'emprunter tous les jours - Denis Fesquet, usager de la ligne et vice-président des usagers SNCF du Gard

Gare du Grau-du-Roi © Radio France - Grégory Jullian

La mesure s'applique dans les deux sens de circulation.

Des autocars à la place

Chaque jour, deux TER relient Nîmes au Grau-du-Roi. Et trois font le chemin inverse. A la place, la SNCF propose aux usagers des voyages en autocar jusqu'au 31 décembre prochain. "C'est la galère. On traverse tous les villages concernés. Il faut avoir son petit déjeuner de bien accroché avec les dos d'âne, les ralentisseurs et les ronds-points. C'est vingt minutes de plus de trajet" conclut Denis Fesquet.