Coronavirus : aucune baisse d'activité sur la plateforme chimique du Pont-de-Claix

La plateforme chimique du Pont-de-Claix (Isère), au sud de Grenoble, a globalement maintenu son activité. On y produit de la soude et du chlore utilisés par les fabricants de peinture et de vernis, par les industries pharmaceutique et agro-alimentaire ou le traitement de l'eau.

Depuis le début avril, la plateforme chimique du Pont-de-Claix (Isère), en banlieue de Grenoble, enregistre une légère baisse de commandes de ses clients. Mais globalement elle maintenu son activité, car en mars, elle n'a subit aucune baisse de commandes.

L'industrie chimique en région Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 760 établissements, 32 000 salariés directs, répartis dans des PME sur tout le territoire des douze départements, mais dont les grandes entreprises sont essentiellement concentrées dans la vallée du Rhône au sud de Lyon, au sud de Grenoble, dans les bassins de Saint-Etienne et Clermont-Ferrand.

Au Pont-de-Claix, travaillent 600 salariés. On y produit de la soude et du chlore utilisés par les fabricants de peinture et de vernis dont une partie est utilisée par l'industrie pharmaceutique, l'industrie agro-alimentaire et le traitement de l'eau.

Salle de Contrôle -

Vencorex s'est organisée pour maintenir l'activité, afin, notamment, de fournir ces industries pharmaceutique et agro-alimentaire. Avant la crise, l'entreprise chimique ne savait pas ce que ses clients industriels faisaient exactement du chlore, de la soude et des polyuréthane qu'elle leurs vendait. La crise a permis d'en prendre mieux conscience.

"On a maintenu l'activité industrielle depuis le début de la crise Covid-19 à plusieurs titres", explique Patrick Pouchot, responsable communication de Vencorex au Pont-de-Claix, "car la chimie du chlore entre dans la chaîne industrielle de fabrication de produits médicaux, pharmaceutique et agro-alimentaire, le traitement des eaux potables, les stations d'épuration". "Ce sont des applications que nous connaissions, mais pour certaines dont on ne soupçonnait pas l'existence. On a découvert qu'il était important de continuer à servir nos clients qui sont en lien direct avec le milieu pharmaceutique, le milieu médicale, le milieu hospitalier."