"Aucune discothèque au Pays basque n'ouvrira début juillet" prévient le patron d'une boîte de nuit

"Les discothèques seront amenées à rouvrir en juillet", telle était l'annonce du ministre de la Santé ce jeudi. Olivier Veran l'affirmait, alors que le gouvernement travaille avec les professionnels sur un protocole sanitaire pour permettre cette réouverture, renvoyant à la date du 21 juin pour plus de précisions. Sauf que dans l'état actuel des choses, dans la pratique, selon le rapport du dernier rendez vous du 15 juin entre professionnels et Matignon, le protocole sanitaire alors proposé serait impraticable par de nombreux professionnels. Sur la côte basque par exemple, les la quasi totalité ne rouvrirait pas.

Un protocole ingérable

Sur la côte basque, moins d'une dizaine d'établissements sont toujours fermés depuis un an et demi. Entre eux ils communiquent, et ce jeudi, outre les annonces d'une possible réouverture par le ministre, eux, ce sont les comptes rendus du dernier rendez-vous entre syndicats et le gouvernement, qui les inquiètent.

"La première des obligations qui apparemment est annoncée, c'est l'obligation du Pass Sanitaire pour pouvoir entrer en discothèque", lit sur son téléphone Erick Leroy, patron du Play Boy à Biarritz. Le Pass Sanitaire demandé pour les évènements de plus de 1.000 personnes, il s'agirait donc de présenter soit une double vaccination, soit un test PCR avant d'entrer aussi en boîte de nuit. "Ça veut dire qu'à chaque sortie, il faut prévoir au moins 48 heures à l'avance sa sortie et aller faire un test. Ce qui me paraît assez peu envisageable. La sortie en discothèque, souvent, elle est instinctive, elle se décide au dernier moment".

Quant à la vaccination, le professionnel a fait ses calculs, sachant que ce sont les jeunes qui fréquentent principalement son établissement, et qu'ils ne peuvent officiellement se faire vacciner depuis peu, et qu'il faudra deux doses et attendre deux semaines ensuite avant que le Pass Sanitaire soit valide, ça voudrait dire qu'ils pourront arriver que "fin juillet, début août dans le meilleur des cas".

Un risque sécuritaire

Par ailleurs, selon le compte rendu de cette dernière réunion, le masque serait rendu obligatoire à l'intérieur, sauf pour consommer, et la consommation ne se ferait uniquement qu'assis, à six au maximum autour d'une table. Le patron biarrot fait les comptes "moi j'ai 14 tables dans mon établissement, six personnes par table, ça fait 80 à 85 personnes. Avec ça le seuil de rentabilité est impossible à atteindre", calcule Erick Leroy.

Le propriétaire du Play Boy pose la question économique, mais aussi du risque sécuritaire de l'application d'une telle succession de mesures "parce que contrôler toutes les personnes qui arrivent, sachant que les gens, nos clients ne sont pas encore totalement vaccinés, que beaucoup n'auront pas fait leurs tests, on sera obligé de refuser, je pense quatre personnes sur cinq, se projette Erick Leroy. Refuser quatre personnes sur cinq à l'entrée d'une discothèque, ça veut dire des centaines de personnes qui vont s'agglutiner devant nos établissements avec tous les problèmes que ça peut générer en terme d'ordre public".

Une position partagée par de nombreux chefs d'établissements que nous avons contactés, si bien que dans la perspective d'un tel protocole mis en place pour une réouverture en juillet, la plupart n'envisagent pas de rouvrir en l'état.