Recensement : les grandes villes de la Marne et des Ardennes perdent des habitants

Grand Est, France

Recensement après recensement, les constats se suivent et se ressemblent. Le département des Ardennes perd des habitants : moins 0,4% en 10 ans, entre 2007 et 2017. Parmi les plus grosses villes du département, Charleville-Mézières et Vouziers voient leur population baisser mais c'est Sedan qui accuse la plus grosse baisse démographique : moins 1,8%, selon l'INSEE. Seule la ville de Rethel fait exception avec une augmentation d'un peu plus de 2000 habitants en dix ans.

Reims perd des habitants

Dans la Marne qui compte 568.895 habitants, la population reste stable mais aucune des grandes villes marnaises ne voit sa population augmenter selon les chiffres de l'INSEE sur la période 2007-2017. Les villes de Châlons-en-Champagne, Épernay, Vitry-le-François perdent des habitants et même Reims (-0,1%) qui fait pourtant figure de locomotive économique.

Hausse de population à l'extérieur des grandes villes

Les augmentations de la population se trouvent dans les plus petites communes marnaises ou dans les villes périphériques,. C'est le cas à Sézanne ou encore à Cormontreuil. Si l'on prend enfin l'ancien territoire de la Champagne-Ardenne, seul le département de l'Aube gagne des habitants : +0,3% en 10 ans.