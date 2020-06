Aucune offre de reprise ferme pour les dépôts logistiques de la Halle dans l'Indre

On en sait un peu plus sur les offres de reprise du groupe la Halle : 12 repreneurs se sont fait connaitre. Mauvaise nouvelle pour l'Indre : comme le craignait les syndicats, aucune offre sérieuse n'a été faite pour les entrepôts logistique de Montierchaume et Issoudun.

D'après nos informations, 12 offres ont été déposées dans le dossier Vivarte.

Conformément aux bruits qui couraient depuis plusieurs jours, le groupe Beaumanoir s'est positionné, proposant de reprendre 366 magasins. L'enseigne Chaussea aurait quant à elle amélioré son offre, envisageant la reprise de 157 magasins sauvant ainsi 960 emplois.

Les autres offres sont beaucoup plus réduites : une soixantaine de magasins pour Besson, autant pour Liddle, à peine une vingtaine pour Gémo. Face aux offres de Chaussea ou Beaumanoir, ces dernières enseignes ont peu de chance de voir leurs propositions retenues.

Reste à savoir quels sont les magasins concernés : certains peuvent intéresser plusieurs repreneurs auquel cas sera choisi l'offre la plus intéressante dans son ensemble.

Aucune offre de reprise d'activité pour les dépôts indriens

Mauvaise nouvelle en revanche pour les deux dépôts logistiques dans l'Indre, à Montierchaume et Issoudun. Une offre proposerait de faire des deux sites des lieux d'entreposage et ne conserverait que 45 emplois au total, en lieu et place des 489 salariés qui travaillent aujourd'hui sur les deux dépôts. Cela signifie donc que l'offre n'envisagerait pas de création d'activité et qu'elle a donc peu de chance de convaincre le tribunal de commerce.

Toutes ces offres seront dans le détail présentées jeudi après midi aux salariés du groupe lors d'un comité social et économique. Elles peuvent être améliorées jusqu'au 29 juin.