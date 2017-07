Saira Seats : la balle est dans le camp du tribunal de commerce de Saint-Étienne

Audience très attendue par les salariés de Saira Seats ce mardi au tribunal de commerce de Saint-Étienne : le fabricant de sièges pour les trains et les trams espère être mis en redressement judiciaire afin que des repreneurs potentiels du site d'Andrézieux-Bouthéon puissent se positionner.

Ça fait plus d'un an que les salariés de Saira Seats attendent l'audience de ce mardi matin au tribunal de commerce de Saint-Étienne, depuis que son actionnaire est en faillite en Italie. Mais cette procédure secondaire n'est possible que depuis fin mai, depuis l'application d'un règlement européen. Le fabricant de sièges ferroviaire d'Andrézieux-Bouthéon espère être mis en redressement judiciaire, ce qui permettra aux repreneurs potentiels de déposer leurs offres d'achat dans le courant de l'été.

Cinq repreneurs potentiellement intéressés

Ils seraient au nombre de cinq, notamment des entreprises qui s'étaient déjà rapprochées de l'équipementier au début des difficultés du groupe italien.

Une telle procédure secondaire n'est en fait possible que depuis peu, depuis la fin du mois de mai et l'application du réglement européen revu sur l'insolvabilité des entreprises. Avant ça n'était possible qu'en cas de liquidation judiciaire.



Or certes Saira Seats a perdu de belles plumes depuis la faillite de son actionnaire mais le site a repris du poil de la bête avec le déblocage des crédits d’impôts, 1,6 millions d'euros que l'usine a commencé à toucher fin mai. Reste à voir si l'entreprise qui emploie 180 personnes parvient à changer de main à la rentrée. Il faut pour cela que les Italiens y mettent un peu du leur. C'était l'objet d'une rencontre au ministère de l'Économie ce lundi, parce que pour l'instant l'équipementier d'Andrezieux n'a pas coupé le cordon avec Tosoni.