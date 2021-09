Audincourt : les vélos s'offrent une deuxième vie à la recyclerie des Forges

La recyclerie des Forges ouvre ses portes ce samedi à Audincourt (Doubs). On vous fait visiter en avant-première ce nouveau temple de la réparation de vélos, qui ambitionne de débarrasser les déchetteries, les caves et les greniers, en retapant les vieux biclous.

Vous avez peut-être un vieux vélo qui prend la poussière à la cave. Plutôt que de le mettre à la benne, donnez-lui une deuxième vie à la recyclerie des Forges à Audincourt (Doubs). Un atelier qui récupère, répare et revend pour pas cher les bicyclettes oubliées dans les greniers et les décharges du territoire de Belfort et du Pays de Montbéliard. Le projet démarre officiellement ce samedi 18 septembre avec une journée portes ouvertes.

Pascal Lainé, chargé de mission à la recyclerie

L'équipe de la recyclerie espère pouvoir récupérer jusqu'à 1600 vélos par an © Radio France - Nicolas Joly

Jusqu'à 1 600 vélos récupérés par an

Un vieux biclou se fait chouchouter sur l'établi. Une trentaine attendent leur tour, et Pascal Lainé, chargé de mission à la recyclerie en attend déjà d'autres. "On pense qu'on récupérera environ 1 600 vélos par an", estime-t-il. "Deux tiers seront remis en état et revendus, et le tiers restant servira de banque de pièces, on les démontera pour avoir de la pièce détachée". Ces vélos proviennent des déchetteries aux alentours et des dons de particuliers. La recyclerie sera bientôt en mesure de venir chercher directement les bicyclettes chez les donateurs qui ne peuvent pas se déplacer.

Une trentaine de vélos attendent leur tour, mais la recyclerie en attend déjà d'autres © Radio France - Nicolas Joly

L'atelier accueille des salariés en parcours d'insertion, conseillés par Guillaume Combette, encadrant technicien. "Pour l'instant nous n'avons qu'une personne, mais il y aura des parcours très différents, des gens éloignés de l'emploi pour des raisons diverses", explique-t-il. L'intérêt pour ces personnes est de se former tout en travaillant, afin d'être employées par la suite dans d'autres entreprises.

L'ambition est de réaménager complètement la friche industrielle autour du local © Radio France - Nicolas Joly

L'ambition à terme est de réaménager complètement la friche industrielle autour du local. Pascal Lainé voit les choses en grand : "Ce sera 1 300 mètres carrés de bâtiment dans lesquels il y aura d'un côté les vélos, mais aussi des livres, du petit mobilier, de l'électroménager. L'objectif c'est de faire ressortir un maximum de choses encore utilisables des déchetteries". Il espère pouvoir lancer cette deuxième partie du projet début 2022.