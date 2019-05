Augmentation des fraudes à la carte bancaire : comment éviter les arnaques sur Internet ?

France

Sans le savoir ou en connaissance de cause, de nombreux Français sont de plus en plus la cible de mails frauduleux ou d'arnaques sur Internet. La part des litiges entre les banques et leurs clients portant sur les moyens de paiement est passée de 20 à 29% entre 2017 et 2018, d'après le rapport d'activité de la médiatrice auprès de la Fédération bancaire française publié ce vendredi 24 mai 2019, surtout à cause de l'envolée des paiements en ligne. Plus de 85% des internautes ont au moins fait un achat sur Internet l'an dernier, soit plus de 37,5 millions de Français, selon le rapport 2018 de la FEVAD.

Comment éviter la fraude ?

Certains sites possèdent un dispositif de paiement en ligne sécurisé. Il est aussi recommandé d'éviter d'utiliser les ordinateurs publics pour effectuer un paiement sur Internet et de penser à installer un antivirus sur son ordinateur et son smartphone. Autre conseil : mettez à jour régulièrement les différents logiciels et applications que vous utilisez quotidiennement.

En cas de fraude, des débits parfois étranges apparaissent sur le compte bancaire, souvent de grosses sommes, sur des sites Internet qu'on ne fréquente parfois jamais. Dans ce cas, il faut faire opposition le plus vite possible.

Autre fraude : le "phishing"

La tentative de "phishing", de hameçonnage, consiste à piéger les internautes avec des mails frauduleux. Quelqu'un se fait passer pour un proche, un collègue, demande de l'argent, dans un message parfois truffé de fautes d'orthographe. Attention, car plus l'arnaque est grosse comme une maison, moins on a de chance de se faire aider par sa banque.

Mais il y a des "pro" de l'escroquerie désormais. Les mails sont de mieux en mieux faits. Dans ce cas-là, si l'on tombe dans le panneau, la banque est obligée de rembourser.

Si vous recevez un mail de la CAF, de la banque ou encore des impôts où l'on vous demande de remplir vos coordonnées bancaires dans un formulaire, pour bénéficier d'un remboursement par exemple, signalez-le et ne le remplissez surtout pas. C'est aussi une tentative de hameçonnage.