Augmentation des prix : 10% de bénéficiaires en plus inscrits aux Restos du cœur en Dordogne

En Dordogne, les Restos du cœur aident plus de 3500 personnes chaque année. Cet hiver, ce chiffre va augmenter fortement. En cause, l'inflation, l'augmentation des prix de l'énergie et de l'alimentation. France Bleu Périgord reçoit ce jeudi 29 septembre le président des Restos du cœur de Dordogne