Augmentation des retraites d'agriculteurs : "encore trop bas pour en vivre" confie Alain en Dordogne

Perché sur les hauteurs du village de Cornille, la maison d'Alain Blois surplombe ses 70 hectares. A la retraite depuis quatre ans, l'ancien exploitant agricole n'allume plus son tracteur. Il touche sa maigre pension à la fin du mois : à peine 840 euros. "On regarde le relevé de compte dès qu'il tombe, on fait attention", confie-t-il. A partir de ce lundi 1er novembre, sa pension va augmenter. En application d'une proposition de loi votée cet été au Parlement, la pension des anciens exploitants agricoles passe de 75% à 85% du SMIC. Un plafond est établi à 1035 euros.

"C'est une bouffée d'oxygène mais vu toutes les charges qui augmentent, le prix du carburant, ça ne va pas changer grand chose, se désole l'ancien producteur de lait aujourd'hui âgé de 64 ans. Ca reste encore trop bas pour vivre. Il faudrait qu'on touche au moins le SMIC." Pour tenir financièrement, le retraité loue quelques terres agricoles et s'appuie sur sa production personnel de légumes. Pourtant, il travaille depuis l'adolescence : après un emploi d'aide familial, il a repris les terres de son père à 22 ans.

De 75% à 85% du SMIC

Alain Blois le confie, ce n'est pas vraiment la retraite imaginée, une pension plus élevée lui permettrait au moins quelques plaisirs. "Ca offrirait la possibilité de faire quelques voyages, aller de temps en temps au restaurant", sourit-il.