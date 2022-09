Augmentation des salaires : "j'ai des collègues qui choisissent déjà entre chauffer leur maison et manger"

Entre 200 et 250 manifestants ont défilé dans les rues de Laval, jeudi 29 septembre. Une journée de mobilisation pour les salaires, le pouvoir d'achat et contre la réforme des retraites, lancée par les syndicats CGT, FSU et Solidaires. Les autres organisations sont restées en retrait.

Avec l'inflation, les manifestants ont réclamé une revalorisation des salaires. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a mis en avant "un premier avertissement au gouvernement et au patronat pour que s'engagent rapidement des négociations salariales". "L'urgence sur les salaires, ça devient vital pour pas mal de gens", a plaidé Murielle Guilbert (Solidaires).

Dans le cortège mayennais, cette employée de La Poste a confié à France Bleu Mayenne les grosses difficultés financières de certains de ses collègues : "certains choisissent déjà entre chauffer leur maison et manger. Il y a des collègues qui ne mangent qu'une fois par jour. Les salaires sont trop bas. Les premiers salaires à La Poste c'est limite Smic quoi ! A un moment donné, on va se retrouver avec un salaire insuffisant pour payer la nourriture, le chauffage. Je souhaiterais qu'Emmanuel Macron ait un peu plus de considération pour les salariés, pour les plus précaires. Il a accentué le fossé entre ceux qui ont peu et ceux qui ont beaucoup".