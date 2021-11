Augmentation des tarifs pour les résidents à l'Ehpad de Montbard : les familles en colère

Edith Danry est en colère. Sa maman de 92 ans réside depuis trois ans et demi à l'Ehpad de Monbard (Côte-d'Or) (Côte-d'Or) n de 500 euros!"

Même chose pour Muguette Blanche qui paye chaque mois les factures pour sa maman " _si les prestations à l'Ehpad augmentaient aussi, on pourrait comprendre mais là ce n'est clairement pas le cas_. Ce sont nos parents, ils ont le droit de finir leurs jours dans un climat de bien-être mais ce n'est pas le cas alors où passent les plus de 2000 euros que l'on donne tous les mois?"

Edith Danry a cherché à comprendre. Elle a écrit à la direction de l'Ehpad, à l'Agence Régionale de Santé, au Conseil départemental. Elle a eu des réponses où chaque organisme se renvoyait la balle et puis en Mai dernier, elle a reçu un courrier de la direction de du Centre hospitalier de Haute Côte-d'or, dont dépend l'Ehpad de Monbard.

Elle raconte : "Dans ce courrier, il est écrit qu'en 2017, le centre hospitalier a eu un gros déficit qui s'est aggravé d'années en années. Conséquences, le conseil de surveillance a voté à l'unanimité un Plan de retour à l'équilibre prévoyant un rattrapage sur 5 ans des tarifs à la journée pour les résidents."

Ce qui agace Edith, c'est "que par ces courriers, on reconnaît que ce que l'on paye pour nos parents, ce n'est pas du tout pour améliorer leur quotidien mais bel et bien pour combler le déficit du centre hospitalier"

salle collective dans un Ehpad © Radio France - Noémie Guillotin

Contactée par France Bleu Bourgogne, la direction de l'Ehpad de Montbard reconnaît l'inconfort de cette situation pour les familles. Elle explique que la crise sanitaire a causé beaucoup de désagréments à la structure, que les projets de rénovation d'un des bâtiments de l'Ehpad sont toujours en réflexion mais qu'aucune date de début de travaux n'est connue. "Ça ne se fait pas en claquant des doigts, car il faut prévoir le déménagement de nos résidents ailleurs avant de transformer les chambres et tout cela prend beaucoup de temps" explique la directrice de l'Ehpad.

Il faut bien payer la masse salariale de l'Ehpad

La directrice de l'Ehpad de Montbard explique également que les augmentations sur les factures des résidents servent à la rémunération de la masse salariale de la structure: les infirmiers, les aides-soignants ou encore le personnel d'entretien en intérim. Elle reconnaît enfin un manque cruel de soignants au sein de son établissement comme dans de nombreux autres en Côte d'or et en France.

J'ai vraiment une colère contre ces gens qui nous remettent ça sur le dos - Philippe Gérardi, le fils d'un résident

Philippe Gérardi s'est aussi confié à nous. Son papa aveugle réside dans l'Ehpad et aujourd'hui, sa maman est obligée de piocher dans sa toute petite retraite pour pouvoir payer les frais qui ne font qu'augmenter. Ce que souhaiteraient ces familles de résidents "c'est d'avoir de vraies conversations, calmes et posées autour d'une table, avec la hiérarchie du centre hospitalier de Haute Côte-d'Or, _peut être qu'à ce moment là les problèmes se résoudraient plus facilement et avec plus d'acceptation pour nous_."