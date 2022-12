Augmentation du prix de l'énergie : l'usine Inertam de Morcenx à l'arrêt jusqu'en avril 2023

L'usine Inertam de Morcenx est à l'arrêt jusqu'en avril 2023. Cette filiale du groupe Europlasma, qui emploie 70 personnes, est spécialisée dans la destruction des déchets amiantés, une activité très énergivore en électricité et en gaz. Face au prix de l'énergie et des factures multipliées par trois, voire quatre, la direction du groupe a décidé de mettre son usine temporairement à l'arrêt.

Mais cet arrêt a été anticipé, explique Jérôme Garnache-Creuillot, le PDG d'Europlasma. "On a commencé à adapter notre production et notre organisation. On a beaucoup travaillé sur l'outil, sur le process, on a diminué notre consommation énergétique quasiment par deux, nos coûts de production également, et la cadence, elle, a été multipliée par plus que deux", décrit-il.

"En six mois d'été, on a la capacité de produire ce que l'on produisait en un an"

"En six mois d'été, où l'énergie n'est pas très chère, on a la capacité de produire ce que l'on produisait auparavant en un an. On prépare les campagnes de fonctionnement à plein régime de l'usine, 24h sur 24 au cours de l'été. Et en hiver, l'énergie est trop chère, donc cela n'a aucun intérêt d'exploiter l'usine", ajoute le PDG. Les produits amiantés à détruire continuent malgré tout d'arriver sur le site landais, mais seront traités en avril prochain, à la reprise de l'usine.

Inertam est donc en "arrêt partiel longue durée". Les 70 salariés sont ainsi encouragés à prendre leurs congés ou à faire des formations, en attendant de reprendre le travail en avril prochain. Une autre filiale d'Europlasma, le fabricant d'anodes pour condensateurs électrolytiques Satma Industries à Goncelin, en Isère, est elle aussi mise à l'arrêt à cause des prix de l'énergie.