Augmentation du prix des glaces : en Alsace, "on ne va pas arrêter de vivre !"

L'inflation ne prend pas de vacances. Les prix augmentent aussi pour les produits estivaux phares, selon le panier de l'été de France Bleu , en partenariat avec NielsenIQ, publié ce vendredi 7 juillet. C'est toujours sur les produits alimentaires que la hausse est plus marquée : la mozzarella augmente en un an de 29,5%, c'est 22% pour le saucisson. Et ça ne fond pas non plus pour les glaces, dont le paquet de 8 bâtonnets augmente de 17,9%. Chez les glaciers alsaciens, il faut bien également répercuter la hausse des matières premières. Pas de quoi démotiver les clients pour autant.

Se faire plaisir avant tout

Il y en a pour tous les goûts, dans la Grand Rue de Saverne. Quatre glaciers ont pignon sur rue, sans compter les terrasses de café où l'ont peut déguster une coupe. Dréa et Pauline ont opté pour une boule cerise amarena, sans hésiter : "On n'a même pas regardé le prix ! Tant qu'on aime... On mange une glace, mais on passe surtout un bon moment, la matière n'a plus grande importance."

Quelque mètres plus loin, Stéphanie est moins philosophe : "On a bien vu que ça avait augmenté, mais il faut bien se faire plaisir, note-elle, pragmatique, en dégustant sa glace cacahuète-caramel. Au pire, on ne prend qu'une seule boule, c'est aussi mieux pour les calories !"

Mais calories ou pas, ne demandez surtout pas à Déborah de faire une croix sur sa glace à l'italienne : "Ça non, on ne va pas arrêter de vivre", balaie-t-elle. Elle a tout de même opté pour la plus petite des glaces à l'italienne, à 2,50 euros.

Entre 30 et 60 centimes de plus pour une boule

L'augmentation est inévitable, chez tous les glaciers de Saverne. "On était à 1,90 euros, 2 euros l'année dernière pour une boule. Cette année, c'est entre 2,30 et 2,50", note Nathalie Zimmerman de la boulangerie Zimmermann, qui fait des glaces maison.

En cause : le prix des matières premières. "Le sucre a doublé, le lait est aussi très cher, note son voisin Christophe Fritsch, de la boulangerie pâtisserie Boistelle. Pas question de rogner sur les quantités, ni sur l'excellence des produits utilisés, pour le spécialistes des glaces ultra-locales. "C'est le prix de la qualité", lâche-t-il.

Heureusement, ni l'un ni l'autre ne reçoivent de remarques de la part des clients. "Ils sont habitués à ce que tout augmente, et c'est un produit sur lequel personne n'a envie de se restreindre, explique Nathalie Zimmermann. Et puis, quand il y a du soleil, c'est comme ça : on a envie de manger des glaces."