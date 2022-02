Augmentation du prix des péages autoroutiers : quels nouveaux tarifs dans la Drôme ?

Les péages augmentent en moyenne de 2% ce mardi 1er février. Mais les trajets de moins de 50km, eux, n'augmentent pas assure l'exploitant Vinci Autoroutes. Il sera en revanche plus cher d'aller à Lyon ou Grenoble, en venant de Valence ou Montélimar.

Les péages sont plus chers depuis ce mardi matin. Ils coûtent en moyenne 2% de plus sur le réseau autoroutier. L'opérateur Vinci Autoroutes a annoncé geler le prix des petits trajets, ceux de moins de 50km. Il s'agit souvent des déplacements pour le travail, récurrents donc. Ce gel permet de "ne pas avoir un impact trop fort sur le pouvoir d'achat" des automobilistes, assure le concessionnaire Vinci.

Quelle est la situation dans la Drôme ?

Mieux vaut par exemple ne pas vivre à Montélimar et travailler à Portes-lès-Valence, car le prix sur cette portion (Montélimar Sud - Valence Sud) augmente de 20 centimes. Il passe de 4,60€ à 4,80€. Entre Montélimar Nord et Valence Sud, c'est 10 centimes de plus, le prix affiché est désormais de 2,40€.

Pour aller à Lyon, les montiliens doivent maintenant payer 14,60€ © Radio France - Nathalie De Keyzer

Pour aller à Lyon en venant de Montélimar Sud, les automobilistes doivent débourser 14,60€, c'est-à-dire 60 centimes de plus. Ce sont 50 centimes supplémentaires s'ils entrent sur l'A7 via l'échangeur de Montélimar Nord. Depuis Valence direction Lyon, le péage de Vienne coûtait 7,80€, ce matin c'est 8€. Sur l'A49, entre Romans-sur-Isère et Grenoble, il fallait compter hier 10,20€ pour faire les 79km d'autoroute, c'est désormais 10,40€.

En revanche, comme annoncé par Vinci, il n'y a pas de hausse de prix sur l'A7 entre Montélimar Nord et Montélimar Sud. Ce gel vaut également pour les trajets entre les deux échangeurs de Valence. Le prix reste le même entre Valence et Loriol ou entre Tain-l'Hermitage et Valence.