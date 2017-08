Augmentation du prix des transports de 278% : les plus de 75 ans en colère à Grenoble

Le SMTC (Syndicat Mixte des Transports en Commun dans l'agglo grenobloise) a décidé de faire passer le prix de l'abonnement annuel pour les plus de 75 ans de 36 à 136 euros cette année. La mesure ne passe pas et une pétition a été lancée.

Voilà une augmentation spectaculaire qui n'a pas manqué de faire réagir dans l'agglomération grenobloise. Le prix de l'abonnement aux transports en communs passe de 36 à 136 euros pour les plus de 75 ans. "Nous avons fait une pétition, les gens sont très en colère, ils ont l'impression d'être des vaches à lait", "cent euros c'est un budget, d’autant que la CSG va encore augmenter", si c'est comme ça on va prendre notre voiture", disent les retraités, indignés par cette mesure.

Michèle Hervy porte une pétition contre cette augmentation des tarifs. © Radio France - Tim Buisson

Une tarification plus "juste"

Selon la SMTC pourtant cette tarification serait plus "juste". "Ce prix un peu spécial faisait partie du passé, il n'était pas en accord avec le pouvoir d'achat des plus de 75 ans, leurs revenus sont plus haut que ceux des 18-24 ans et pourtant les jeunes paient 150 euros par an", explique Francie Megevand, déléguée à la relation aux usagers au SMTC.

L'élue, également maire EELV d'Eybens, précise qu'à terme, le tarif sera le même que pour les plus de 65 ans. Et que désormais les tarifs pour les plus de 75 seraient solidaires : on paie son abonnement en fonction de son revenu.

Voici les tarifs "solidaires" affichés par le SMTC.

La gratuité pour les jeunes ? C'est compliqué

Mais quid alors de baisser le prix pour les étudiants, voire d'arriver à la gratuité complète, comme Eric Piolle l'avait promis lors de sa campagne victorieuse en 2014 ? Pour Francie Megevand la gratuité sera "difficile" à mettre en place. "On a toujours le dossier ouvert, mais je ne sais pas si on arrivera à tenir cette promesse, car les modes de financement des transports publics ont été modifiés". Une des grandes promesse du mandat Piolle reste donc pour l'instant entre parenthèses.